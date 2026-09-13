Про це розповів голова Офісу Президента України Кирило Буданов на щорічній конференції YES, організованій Victor Pinchuk Foundation, передає 24 Канал. За його словами, Росія вже відчуває вплив українських "далекобійних санкцій".

Як атаки дронами впливають на Росію?

Як наголосив Буданов, варто хоча б подивитися на те, що відбувається в російському нафтогазовому комплексі. Водночас РФ створила проблеми Україні з транспортуванням товарів через Чорне море. Однак ворог має схожі проблеми з логістикою на цьому напрямку.

Щодо проблем в економіці я наведу два приклади. Перший – різке погіршення становища ВТБ банку, який є одним з головних в Росії. Другий – різке падіння вартості Газпрому. Ще 20 років тому він коштував приблизно 270 мільярдів доларів. Зараз, за різними оцінками, ця сума впала до 30 мільярдів,

– сказав Буданов.

Зрозуміло, що Росія наразі має спроможності продовжувати бойові дії. Багато що залежить від ситуації на полі бою. Однак далекобійні удари поступово підштовхують Росію до серйозних мирних переговорів. Вони посилюють позицію України та послаблюють позицію РФ.

Буданов розповів, як атаки дронами впливають на Росію: дивіться відео 24 Каналу