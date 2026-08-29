А она показывает, что удары Сил обороны по российской нефтяной инфраструктуре, портам, логистике и энергетике составляют единую систему. И последствия этой системной работы Россия уже ощущает на себе. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Август стал рекордным для российских НПЗ

Август еще даже не закончился, а Украина уже установила рекорд по количеству ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По состоянию на 29 августа было нанесено 21 удар. Для сравнения: в мае было 17 результативных атак, в июле – 18.

Из-за украинских ударов с начала августа прекратили работу шесть больших российских НПЗ. Нефтепереработка в России упала до двадцатилетнего минимума, а цены на бензин снова начали расти.

И здесь очень показательна история Кстовского НПЗ.

По нему нанесли удар 29 июля. Затем прошел почти месяц – и 26 августа туда снова прилетело.

Сначала может показаться: раз пришлось наносить удар во второй раз, возможно, первый удар был недостаточно эффективным?

Но все обстоит гораздо интереснее.

Силы обороны наблюдали за предприятием и дождались, когда россияне начнут восстанавливать установку первичной переработки нефти АВТ-6. Возле нее уже работали четыре–шесть кранов.

И именно тогда был нанесен новый удар.

В результате были поражены не только сама установка, но и техника, которая должна была ее ремонтировать. Поэтому о нормальной работе Кстовского НПЗ, похоже, можно будет забыть надолго.

Это уже совсем другая логика войны.

Недостаточно просто повредить объект. Нужно сделать так, чтобы противник тратил время и ресурсы на его восстановление, а затем снова терял результат этой работы.

Россия уже вынуждена завозить топливо из Беларуси

Проблема для Москвы заключается еще и в географии.

Кстово, Ярославль, Рязань и московская Капотня – это ключевые НПЗ для Москвы и Московской области. И по этим объектам уже работали Силы обороны.

В результате России приходится все больше полагаться на Беларусь.

За первые семь месяцев года белорусские "Нафтан" и Мозырский НПЗ в 25 раз увеличили переработку российской нефти, а нефтепродукты оттуда в первую очередь поступают в центральные регионы России.

Но есть еще одна проблема.

Нефтепродуктопроводов оттуда в Россию нет. Следовательно, топливо приходится перевозить по железной дороге.

То есть возникает новая логистическая зависимость.

То же самое происходит на море

И если посмотреть на Азовское и Черное моря, мы увидим фактически ту же самую стратегию.

Операция "Сил беспилотных систем" продолжается уже почти два месяца. За это время под удар попали суда российского теневого флота, были заблокированы порты, через которые Россия перевозила грузы.

По имеющимся у нас данным, более 90% судов, которые Россия использовала в Азовском море, уже не ходят.

Россия перестала использовать Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог. Серьезные проблемы возникли также в Туапсе и Новороссийске.

В Новороссийске после мощной ракетно-дроновой атаки остановился терминал "Шесхарис", через который отгружают российскую нефть, а также три зерновых терминала.

В южных регионах России и Ростовской области из-за проблем с отгрузкой зерна возник настолько серьезный коллапс, что там объявили чрезвычайную ситуацию.

Кто контролирует логистику, тот получает преимущество

Поэтому я бы не рассматривал отдельно каждый НПЗ, танкер, порт, железнодорожную ветку или энергоузел.

Это части одного большого процесса.

Особенно хорошо это видно на примере Крыма.

Силы обороны наносят удары по энергетическим и газоперекачивающим объектам. Но если россияне после этого вынуждены устанавливать генераторы, к этим генераторам нужно постоянно доставлять топливо.

А это снова логистика.

И она тоже может оказаться под огневым контролем.

Именно поэтому главное сейчас – не количество красивых видео с пожарами в России.

Главное – насколько системно Украина заставляет Россию терять ресурсы, восстанавливать разрушенное, искать новые маршруты, перебрасывать топливо, менять логистику и снова попадать под удары.

Мы уже видим не отдельные атаки.

Мы видим систему, в которой после каждого нового удара России становится дороже вести собственную войну.