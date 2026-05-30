"Ни одна миссия не повторяется": бойцы ГУР раскрыли секреты подготовки к ударам по России

К россиянам возвращается война с дронами, которые запускают бойцы Главного управления разведки. Чуть ли не ежедневно в России горят порты, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. За всеми этими взрывными новостями стоит кропотливая работа команды опытных бойцов.

Все начинается с подробного планирования и тщательного анализа всего того, что может пригодиться или стать вызовом для дальнобойных дронов "Лютого" і "Ада". Подробно о подготовке, реализации и впечатляющих последствиях украинских дипстрайков по территории России рассказали 24 Каналу бойцы группы дальнобойных дронов ГУР МО. Об этом – читайте далее в материале.

Как происходит планирование дальнобойных ударов?

Ударный дрон "Лютый" – это фактически основоположник украинских дипстрайков. Ведь это первый дрон, который начал постоянно летать за 1000 километров. Сейчас украинские БПЛА летают уже и за 3500 километров.

"То есть любая территория России до Урала для нас достижима", – отметил руководитель группы дальнобойных дронов ГУР "Вектор".

Также Украина имеет на вооружении реактивные дроны, которые уже известны на рынке войны. Они зарекомендовали себя достаточно хорошо. Они практически выполняют роль полноценных крылатых ракет. К сожалению, Украина не получает от партнеров много ракет, но, с другой стороны, уже сама может многое делать. Еще два – три года назад запуск нескольких десятков БПЛА был счастьем, а сейчас их удается запускать сотнями.

"Мы также используем дроны-приманки, которые без боевой части. Постоянно комбинируем. Нет ни одной миссии, которая повторяется. Все новое, что разрабатывается и производится, мы тестируем для дальнейшего масштабирования в других подразделениях украинской армии", – добавил "Вектор".

Бойцы ГУР раскрыли секреты подготовки к ударам по России

Боец ГУР с позывным "Сэм" поделился, что таких, как он, работа заключается в том, чтобы правильно спланировать миссию, загрузить ее в бортовую систему, после чего дрон выполнит полет и поразит цель в соответствии с заданным планом. Происходит анализ состояния противника, его систем ПВО, целей. То есть разрабатывается тактическое задание, далее уже решается технический вопрос относительно того тактического задания, которое поставил и утвердил старший начальник.

К слову! 29 мая в России впервые с начала полномасштабной войны объявили воздушную тревогу на всей территории Урала. Сирены прозвучали в регионах, расположенных более чем за 2 тысячи километров от границы с Украиной.

Что особенного в новейших украинских дронах?

"Новейшая разработка дрон "Ад" работает, как ракета. Сейчас я занимаюсь настройкой антенны, которая особенно уязвима к вражеской ПВО. Также в этот дрон еще заложим боевую часть, которая будет радовать наших врагов", – рассказал военный ГУР с позывным "Логист".

Дрон "Ад" летит очень быстро и далеко – 700 – 1000 километров в час. Расстояние до Москвы 800 километров, поэтому достаем. Эта ракета-дрон очень высокоточная.

Если попадает, то точно в цель. Даже можем залететь в окно какого-то помещения и наделать беды всем кому надо,

– отметил "Логист".

Дрон "Лютый" летит 1500 – 1700 километров в зависимости от ветра. Имеет боевую часть от 50 до 70 килограммов.

Какие главные достижения от ударов вглубь России?

Боец ГУР с позывным "Сэм" рассказал, что сначала у врага был очень высокий потенциал противовоздушной защиты. Прежде всего сегодня очень развита радиоэлектронная борьба, а также системы ПВО. "Панцирь", "Тор" – это основные средства, которые противодействуют БПЛА.

Россияне берут пример с украинских Сил обороны и используют свою авиацию. Один из факторов, который очень вредит россиянам, но наши бойцы удачно используют его, – большая территория. Чем дальше к Уралу, тем меньше плотность населения, аэродромов, авиации.

Обратите внимание! По данным СМИ, в марте 2026 года Силы обороны Украины применили против России больше ударных дронов, чем российская армия использовала для атак на Украину.

"Враг, как и мы, к сожалению, тоже учится. Но мы всегда впереди на один шаг. Всегда моделируем разные варианты – что противник может сделать, а что мы. Играемся с настройкой этих средств. Мы впереди врага, потому что всегда делаем что-то новое", – сказал боец ГУР "Логист".

Благодаря не только дипстрайкам, но и миддлстрайкам, а также благодаря работе подразделений, которые находятся на линии фронта, Силы обороны уже смогли многое выбить на российской территории.

К тому же сейчас россиянам становится все сложнее, поскольку Украина имеет все больше дронов. В то же время враг не может с такой скоростью масштабировать свои системы ПВО или РЭБ.

Мы видим, что они что-то оттягивают в Москву, потом тянут в Петербург, потом еще куда-то перебрасывают. Два года назад нам было сложнее, ведь Украина имела меньше дронов, а у россиян была эшелонированная противовоздушная оборона. Сейчас эта эшелонированность нарушена: есть большие окна и коридоры, куда сотни наших птичек летят и успешно поражают цели,

– заверил руководитель группы дальнобойных дронов.

На этом фоне в России появляется все больше сознательных граждан, понимающих, что Кремль точно проиграет эту войну, которую несправедливо развязал. Даже увеличивается количество людей, которые изъявляют желание помочь украинской разведке съемкой или информацией.

"Радует, что все же к россиянам приходит понимание. Когда война где-то далеко, то можно фантазировать, ходить на парады, а сейчас мы счастливы потому, что впервые с 1945 года Россия не имела парада, в частности из-за дипстрайков", – поделился "Вектор".

Боец ГУР "Логист" добавил, что это гордость. Мы должны это сделать, делаем и имеем результат – это самое главное.