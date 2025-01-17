Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что Украина способна сделать Путина более "сговорчивым". Но для этого нужно реализовать много различных мероприятий.

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Как Украина может влиять на Россию

Как отметил Шарп, регулярные удары по России – это один из тех инструментов, который в комплексе с другими способен повлиять на решение Путина о войне в Украине. Однако тут есть свои нюансы.

Конкретные удары и конкретные потери вряд ли повлияют на Путина. Он готов идти на большие жертвы – десятки тысяч раненых и погибших россиян в месяц – чтобы "победить по очкам" в этой войне. Для него это вопрос исторического наследия и пребывания у власти. Поражение для него – это синоним всего плохого,

– сказал Шарп.

Но это не значит, что Украина не способна повлиять на Путина. Есть сценарии, при которых реально заставить российского диктатора идти на уступки. Украине нужно создавать России все больше проблем в военном плане. Также важно, чтобы Россия не имела возможности продвигаться на самом фронте.

Российский тыл уже уязвим. А если он станет еще более уязвимым? Будут лучшие БпЛА, будет больше БпЛА. Будут ракеты. Украине нужно количественно и качественно нарастить "длинную руку" для ударов по России. Если Путин почувствует безнадегу относительно достижений на фронте и по убыткам внутри России, то это может сделать его сговорчивее. Если не будет безнадеги, то он до определенного момента будет готов идти на серьезные потери,

– считает Шарп.

Напомним, недавно дроны атаковали Тамбовский пороховой завод. Он расположен примерно в 400 километрах от Украины.