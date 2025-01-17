Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що Україна здатна зробити Путіна більш "зговірливим". Але для цього потрібно реалізувати багато різних заходів.

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Як Україна може впливати на Росію

Як наголосив Шарп, регулярні удари по Росії – це один з тих інструментів, який в комплексі з іншими здатен вплинути на рішення Путіна щодо війни в Україні. Однак тут є свої нюанси.

Конкретні удари та конкретні втрати навряд чи вплинуть на Путіна. Він готовий йти на великі жертви – десятки тисяч поранених та загиблих росіян в місяць – щоб "перемогти за очками" у цій війні. Для нього це питання історичного насліддя та перебування при владі. Поразка для нього – це синонім усього поганого,

– сказав Шарп.

Але це не означає, що Україна не здатна вплинути на Путіна. Є сценарії, за яких реально змусити російського диктатора йти на поступки. Україні потрібно створювати Росії все більше проблем у військовому плані. Також важливо, аби Росія не мала змоги просуватися на самому фронті.

Російський тил вже вразливий. А якщо він стане ще вразливішим? Будуть кращі БпЛА, буде більше БпЛА. Будуть ракети. Україні потрібно кількісно та якісно наростити "довгу руку" для ударів по Росії. Якщо Путін відчує безнадію щодо досягнень на фронті та щодо збитків всередині Росії, то це може зробити його зговірливішим. Якщо не буде безнадії, то він до певного моменту буде готовий йти на серйозні втрати,

– вважає Шарп.

Нагадаємо, нещодавно дрони атакували Тамбовський пороховий завод. Він розташований приблизно за 400 кілометрів від України.