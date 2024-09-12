Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, добавив, что накануне Саммита мира Владимир Путин требовал, чтобы Украина отказалась от 4 областей. Очевидно, что никто никогда не согласится на такие требования.

Смотрите также Мы же не дураки, – Зеленский "разнес" китайско-бразильский план по завершению войны

Возможен ли блэкаут в России

Пока Путин будет у власти, война будет продолжаться, а Россия будет пытаться уничтожить Украину всеми возможными методами. Поэтому врага надо также поставить в неудобные условия.

Например, россияне сейчас приближаются к зиме, а зимы у них холодные. Уже начинаются удары дронами по их энергетике, по НПЗ. Кстати, сейчас Россия прекратила экспорт нефтепродуктов,

– отметил политолог.

Украина имеет большое преимущество, которого еще не было в 2023 году. Это дальнобойные дроны, которые могут атаковать. На территории страны-агрессора есть подстанции, Курская АЭС. Украина уже повредила один из реакторов Ростовской АЭС.

Представьте себе, что Украина устраивает в Москве блэкаут. Как именно? Газораспределительные сети, которые дают тепло и свет. Будет коллапс, хаос. Кто вообще сказал, что Украина будет обсуждать вопрос собственных уступок. Наоборот мы имеем шанс выбить россиян из войны уже этой осенью или зимой,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Именно тогда ситуация пойдет по другому сценарию. Не надо забывать, что в случае хаоса сами россияне начнут грабить друг друга. К тому же есть много национальностей, которые подверглись унижениям.

Стоит вспомнить, какой в 2023 году была зима. Люди были без света, тепла, разводили костры на улицах. Власть оказалась совершенно не готовой к таким проблемам.

Это мы видим и на примере Ростовской области, когда две недели не могли погасить нефтебазу, которая просто горела. Украина может перебить, например, газопроводы, остановить экспорт российского газа. Тогда начнется достаточно серьезный коллапс,

– подчеркнул политолог.