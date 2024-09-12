Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, додавши, що напередодні Саміту миру Владімір Путін вимагав, щоб Україна відмовилась від 4 областей. Очевидно, що ніхто ніколи не пристане на такі вимоги.

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Чи можливий блекаут у Росії

Поки Путін буде при владі, війна продовжуватиметься, а Росія намагатиметься знищити Україну всіма можливими методами. Тому ворога треба також поставити у незручні умови.

Наприклад, росіяни зараз наближаються до зими, а зими у них холодні. Уже починаються удари дронами по їхній енергетиці, по НПЗ. До речі, зараз Росія припинила експорт нафтопродуктів,

– зауважив політолог.

Україна має велику перевагу, якої ще не було у 2023 році. Це далекобійні дрони, які можуть атакувати. На території країни-агресорки є підстанції, Курська АЕС. Україна вже пошкодила один з реакторів Ростовської АЕС.

Уявіть собі, що Україна влаштовує в Москві блекаут. Як саме? Газорозподільні мережі, які дають тепло і світло. Буде колапс, хаос. Хто взагалі сказав, що Україна обговорюватиме питання власних поступок. Навпаки ми маємо шанс вибити росіян з війни вже цієї осені чи зими,

– підкреслив Тарас Загородній.

Саме тоді ситуація піде за іншим сценарієм. Не треба забувати, що у випадку хаосу самі росіяни почнуть грабувати один одних. До того ж є багато національностей, які зазнали принижень.

Варто згадати, якою у 2023 році була зима. Люди були без світла, тепла, розводили багаття на вулицях. Влада виявилася абсолютно не готовою до таких проблем.

Це ми бачимо й на прикладі Ростовської області, коли два тижні не могли погасити нафтобазу, яка просто горіла. Україна може перебити, наприклад, газогони, зупинити експорт російського газу. Тоді почнеться досить серйозний колапс,

– наголосив політолог.