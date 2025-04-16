Развертывание объекта было мобильным, мы видели, что использовали мобильные системы. Как заметил 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, не говорится о постоянном пункте дислокации.

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Какой объект важно уничтожить Украине

Россияне хотели похвастаться возможностями удаленного управления дронами, но украинский производитель уже давно представил такую возможность, управляя дроном с международной выставки, который делал разведку в зоне Чернобыльской АЭС.

Технологии – это будущее. В дальнейшем мы сможем так держать под контролем серую зону, не привлекая к этому личный состав,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Относительно ударов по Москве, то стоит вспомнить о заводе Королева. Его надо уничтожать, потому что он является основным производителем крылатых ракет класса Х-101, Х-555, Х-59, то есть всех, относящихся к тактической авиации.

Туда надо работать. Он защищен системами противовоздушной обороны. Дополнительно россияне вывели самолет А-50 на разведывательные полеты для того, чтобы проверять и защищать воздушное пространство,

– добавил бывший офицер Воздушных сил.

Поэтому лучше работать по стратегическим объектам. Основная приоритетная цель для Украины – это производственные мощности, интеллектуальная собственность, эталонные образцы и все, что связано с производством любого оружия.

Заметим, что Россия может модернизировать, купить лицензию и масштабировать производство, но не способна придумать что-то новое. Большинство вооружения было украденным у кого-то. Поэтому основное направление ударов должно быть по интеллектуальной собственности и эталонных образцах, которые бы сделали невозможным повторение любых изделий.

К слову, видео с "Москвы-Сити" уже удалили из российских телеграмм-каналов. В нем оккупанты рассказывали, что ударили по объекту ВСУ со "сверхдальнего расстояния". Кроме этого, в сети опубликовали видео, где показали, как происходит координация.