Розгортання об'єкта було мобільним, ми бачили, що використовували мобільні системи. Як зауважив 24 Каналу колишній офіцер Повітряних сил, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, не мовиться про постійний пункт дислокації.

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Який об'єкт важливо знищити Україні

Росіяни хотіли похизуватися можливостями віддаленого керування дронами, але український виробник вже давно презентував таку можливість, керуючи дроном з міжнародної виставки, який робив розвідку в зоні Чорнобильської АЕС.

Технології – це майбутнє. Надалі ми зможемо так тримати під контролем сіру зону, не залучаючи до цього особовий склад,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Щодо ударів по Москві, то варто згадати про завод Корольова. Його треба знищувати, тому що він є основним виробником крилатих ракет класу Х-101, Х-555, Х-59, тобто всіх, що належать до тактичної авіації.

Туди треба працювати. Він захищений системами протиповітряної оборони. Додатково росіяни вивели літак А- 50 на розвідувальні польоти для того, щоб перевіряти і захищати повітряний простір,

– додав колишній офіцер Повітряних сил.

Тому краще працювати по стратегічних об'єктах. Основна пріоритетна ціль для України – це виробничі потужності, інтелектуальна власність, еталонні зразки і все, що пов'язано з виробництвом будь-якої зброї.

Зауважимо, що Росія може модернізувати, купити ліцензію та масштабувати виробництво, але не здатна придумати щось нове. Більшість озброєння було вкраденим у когось. Тому основний напрямок ударів мусить бути по інтелектуальній власності й еталонних зразках, які б унеможливили повторення будь-яких виробів.

До слова, відео з "Москви-Сіті" вже видалили з російських телеграм-каналів. У ньому окупанти розповідали, що вдарили по об'єкту ЗСУ з "наддалекої відстані". Окрім цього, у мережі опублікували відео, де показали, як відбувається координація.