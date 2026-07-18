Как отметил в эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский, сегодня Россия превосходит нас по численности личного состава и количеству вооружения. Но в войне нельзя делать линейные выводы, поскольку нереформированность российского государства не позволяет Владимиру Путину обеспечить оборону страны.
Куда дальше будет целиться Украина?
Стоит отметить, что Россия всегда действовала в наступательном темпе. Как только она переходила к обороне, то очень сильно от этого страдала. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Россия напоминает крысу, которую загнали в угол. Все это – последствия давления, продолжающегося еще с 2014 года.
Уже давно говорили, что примерно через четыре года после начала масштабной агрессии Россия начнет терять свой потенциал. Мы уже получаем информацию о том, что нефтеперерабатывающий комплекс уничтожен как минимум на 40%,
– отметил военный эксперт.
Сейчас начались удары по основным отраслям логистики – тем отраслям, которые обеспечивают Россию ресурсами. Ведь морской транспорт обеспечивает массовость экспортных поставок.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Следующим этапом, скорее всего, станут удары по железнодорожной инфраструктуре, поскольку Россия, несмотря на то что является большой железнодорожной державой, имеет определенные ограничения и слабые места в железнодорожной инфраструктуре.
"Большая часть инфраструктуры европейской части России электрифицирована, а азиатская часть – нет. В условиях топливного кризиса можно только представить, что произойдет, если азиатская часть России останется без топлива, обеспечивающего потребности транспорта. Это коллапс, ведь именно железная дорога является основным направлением ресурсного обеспечения и экспорта в порты Дальнего Востока", – подчеркнул Сергей Грабский.
Военный эксперт о следующем этапе ударов: смотрите видео
Россия оказывается неспособной обеспечить устойчивость своей обороны, обеспечить потребности войны. Но это только начало этого процесса. Мы должны быть очень осторожны в своих выводах и, самое главное, усиливать интенсивность ударов в несколько раз.