Як зауважив 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, сьогодні Росія переважає нас чисельність особового складу, кількістю озброєння. Але у війні не можна робити лінійні висновки, бо нереформованість російської держави не дозволяє Володимиру Путіну забезпечити оборону країни.

Куди далі цілитиметься Україна?

Варто зауважити, що Росія завжди діяла у наступальному темпі. Як тільки вона переходила до оборони, то дуже сильно від цього потерпала. Але зараз ситуація кардинально змінилася. Росія нагадує щура, якого загнали в кут. Все це наслідки тиску, який триває ще з 2014 року.

Уже давно говорили, що приблизно через чотири роки після початку масштабної агресії Росія почне втрачати свій потенціал. Ми вже отримуємо інформацію про те, що нафтопереробний комплекс знищений щонайменше на 40%,

– зауважив військовий експерт.

Зараз почалися удари по основних галузях логістики – тих галузях, які забезпечують Росію ресурсами. Адже морський транспорт забезпечує масовість експортних поставок.

Наступним етапом, скоріш за все, будуть удари по залізничній інфраструктурі, тому що Росія, попри те, що є великою залізничною державою, має певні обмеження і слабкі місця у залізничній інфраструктурі.

"Більшість інфраструктури європейської частини Росії – електрифікована, натомість азійської частини не електрифікована. В умовах паливної кризи можна лише уявити, що станеться, якщо азійська частина Росії залишиться без пального, яке забезпечує потреби транспорту. Це колапс, адже саме залізниця є основним напрямок ресурсного забезпечення і експорту у порти Далекого сходу", – наголосив Сергій Грабський.

Військовий експерт про наступний рівень ударів: дивіться відео

Росія виявляється неспроможною забезпечити стійкість своєї оборони, забезпечити потреби війни. Але це тільки початок цього процесу. Ми маємо бути дуже обережні в своїх висновках і найголовніше – посилювати інтенсивність ударів у кілька разів.