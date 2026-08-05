Одна из последних ставок Путина: что может заставить Кремль остановить войну

Украина наносит удары вглубь территории России, но даже это пока не может заставить Владимира Путина сесть за стол реальных переговоров. Вероятно, уже осенью российский диктатор воспользуется, пожалуй, своим последним шансом на продолжение войны.

Как рассказал 24 Канал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заставить Россию пойти на мир – это очень сложная задача. Сегодня глава Кремля находится в чрезвычайно сложной ситуации, в которой любой другой уже давно согласился бы на сделку.

Что на самом деле заставляет Путина продолжать войну

У разных стран и властей есть разные критерии принуждения. Для США на каком-то этапе войны с Ираном цены на бензин и внутриполитическая обстановка стали настолько важными, что они пошли на невыгодное для себя прекращение огня. Сегодня для России ситуация еще хуже, но они не спешат останавливаться.

Для американцев потеря нескольких солдат иногда становится чрезвычайно серьезной проблемой. Для России потери в десятки тысяч убитых и раненых в месяц могут считаться приемлемой ценой, если когда-нибудь удастся захватить разрушенный участок территории Донецкой области,

– подчеркнул военный обозреватель.

Очень важно понимать, что сегодня Путиным движет необходимость заявить по итогам войны, что он одержал победу. Если он не захватит Донецкую область, то у него не будет нормального объяснения – ни перед пропагандистским аппаратом, ни перед обществом, – почему он не сделал этого за почти 5 лет так называемой "своей" войны. Более того, все помнят о цене войны – сотни тысяч погибших, сотни тысяч инвалидов и миллиарды потраченных долларов.

"Поэтому ему нужны очень убедительные аргументы. Бензиновый кризис и горящий Wildberries – это существенный удар по России, по российской экономике, по настроениям общества и по престижу Путина, но это не то, что может сейчас его остановить", – подчеркнул Дэвид Шарп.

Какую последнюю ставку может использовать Путин

Остановить диктатора может лишь полное осознание того, что катастрофа не за горами, или понимание, что Донбасс в ближайшей перспективе он захватить не сможет. Если у него появится такое понимание или ощущение катастрофических последствий в ближайшее время, он остановится. Если нет – продолжит войну, несмотря на тяжелые удары.

По слухам, военные могут обещать Путину захват Донбасса едва ли не до конца года. Это абсолютные фантазии. Вероятно, обещание может звучать еще мягче: захват не до конца 2026 года, а до конца следующего. Но даже тогда Путин будет готов платить высокую цену.

Военный обозреватель о ситуации в России: смотрите видео

Нынешняя российская власть имеет значительный запас прочности. Предыдущая мобилизация 2022 года стала серьезным потрясением для российского общества. Именно поэтому Путин всеми силами ее избегает.

"Я предполагаю, что он может пойти на мобилизацию. С военной точки зрения России было бы хорошо пойти на этот шаг. Но Путин не стал этого делать из-за других последствий. И сейчас, если он получает оптимистичные доклады военных и чувствует, что у него есть запас времени, то будет пытаться обойтись без мобилизации. Но исключать ее нельзя. Она возможна", – добавил Дэвид Шарп.

Когда возможны серьезные потрясения внутри России

Для того чтобы произошла революция или действительно серьезные потрясения, нужны либо сильные оппозиционные силы внутри общества, либо очень серьезные негативные события – падение уровня жизни, потери, массовая мобилизация.

Дэвид Шарп отметил, что предсказывать подобные события сложно, и не стоит выдавать желаемое за действительное. Если же начнутся кризисные явления, угрожающие российской власти, это можно будет считать важным и приятным бонусом.

Но в целом власть в России держится прочно. Хотя такие шаги, как мобилизация, крайне проблематичны, и Путин старается их всячески избегать. Во многом именно из-за этого он пошел на дополнительные неудачи на фронте: почему бы мобилизацию не провести раньше, возможно, к этому моменту было бы захвачено больше территорий,

– добавил он.

Итак, сегодня Путин стоит перед непростым выбором. С одной стороны, он не находится в условиях, когда ему можно напрямую навязать прекращение войны. С другой – он и не находится в ситуации, когда обязан закончить войну за три месяца.

Глава Кремля не обладает полной свободой действий и не может воевать бесконечно. Но и критической отметки, после которой он был бы вынужден срочно завершить войну, Путин пока тоже не достиг.