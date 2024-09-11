Зависит от их оптимизма, – Зеленский о решении США разрешить бить вглубь России

Украина уже несколько месяцев ведет активные переговоры относительно разрешения на удары по территории России дальнобойным оружием союзников. В среду, 11 сентября, в Киев прибыли глава Госдепа США и глава МИД Британии.

Среди причин визита Блинкена и Лемми СМИ называли именно возможное разрешение на удары американским оружием по вражеской территории. Президент Украины во время пресс-конференции в рамках Саммита Крымской платформы прокомментировал эти слухи, передает 24 Канал.

Смотрите также Если будет разрешение: Сырский назвал цели в России, по которым Украина будет бить дальнобойным оружием

Разрешение на удары дальнобойным оружием по России

У Владимира Зеленского спросили о вероятности разрешения США на удары по России их дальнобойным оружием. Он отметил, что диалог с Блинкеном состоится уже после пресс-конференции.

Я готов быть открытым и честным для вас, но уже после нашего разговора с ним (Энтони Блинкеном – 24 Канал),

– отметил президент.

В то же время Зеленский отметил, что решение по дальнобойным ракетам зависит не от его оптимизма, а от оптимизма глав Госдепа США и внешнеполитического ведомства Великобритании.

"Давайте рассчитывать хотя бы на несколько сильных решений. Для нас это важно", – говорит Зеленский.

Украинский лидер отметил, где приведет детали переговоров уже после встречи. В то же время он сказал, что надеется провести диалог с президентом США Джо Байденом в этом месяце