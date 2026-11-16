Россия может остаться без топлива, а НАТО – окажется под ударом: почему Путин может пойти на опасную провокацию

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, атаки на Крымский мост и уничтожение систем ПВО все сильнее обнажают слабые места России. Кремль теряет возможность защищать стратегические объекты и сталкивается с риском дефицита топлива. Также военные неудачи могут подтолкнуть Владимира Путина к более опасной тактике – эскалации против стран НАТО и попыткам заставить Запад пойти на уступки.

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Политтехнолог Тарас Загородний объяснил 24 Каналу, как удары по российским НПЗ могут парализовать экономику страны-агрессора, почему атака на Крымский мост ослабляет позиции Путина и решится ли Кремль на прямые провокации против НАТО. Также эксперт оценил истинные намерения России относительно гуманитарного перемирия и объяснил, почему эвакуация россиян из оккупированного Крыма может стать единственным действенным гуманитарным шагом.

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Экономическая петля для России

Украина уже вывела из строя более 55 % российских нефтеперерабатывающих мощностей.

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Загородний подчеркивает, что главная цель этих действий – создание тотального дефицита топлива, в частности зимнего дизеля, внутри России. Это должно привести к остановке транспортного сообщения, прекращению перевозок товаров и, как следствие, параличу экономики, что напрямую повлияет на способность РФ вести боевые действия.

Ремонт поврежденных установок затрудняется санкциями: западное оборудование заменить сложно, а китайские аналоги требуют времени и обойдутся россиянам значительно дороже. Если темпы уничтожения НПЗ сохранятся, Россия столкнется с критическим дефицитом топлива уже в ближайшее время.

Крымский мост и геополитическое фиаско Путина

Атака на Крымский мост, из-за которой оккупанты были вынуждены перекрыть движение и развернуть оперативный штаб в Керчи, является очередной демонстрацией силы Украины.

Загородний отмечает, что Россия физически не способна защитить все свои стратегические объекты из-за постоянного уничтожения украинскими силами систем ПВО и радиолокационных станций.

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Эта слабость имеет прямые геополитические последствия. Накануне возможных международных встреч позиции Путина выглядят максимально слабыми.

Эксперт убежден, что Пекин не заинтересован в прямом вмешательстве или давлении по украинскому вопросу, потому что нынешний формат изнурения России вполне устраивает Китай. Путин предстает перед союзниками как лидер, неспособный контролировать ситуацию даже на собственной территории.

Неизбежность прямого столкновения с НАТО

Наиболее тревожным последствием российского тупика Загородний называет неизбежную эскалацию против стран НАТО.

Поскольку Путин теряет рычаги влияния на поле боя в Украине и терпит унижения на международной арене, единственным инструментом для него остается шантаж Запада.

Попытки диверсий на оборонных заводах в Европе, в частности в Эстонии, – лишь начало.

Политтехнолог прогнозирует, что Россия может перейти к массированным " атаки беспилотниками на страны НАТО ", в частности на территорию Эстонии, Латвии или Польши.

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Цель таких действий – заставить Запад пойти на уступки из-за страха перед большой войной. Вялая реакция европейских стран и нежелание применять статью 4 Устава НАТО лишь поощряют Кремль к дальнейшему террору.

Иллюзия перемирия

Комментируя заявления Мелании Трамп о гуманитарном перемирии, Загородний подчеркнул, что подобные инициативы являются отголоском российских попыток добиться тактической паузы.

Кремль пытается использовать риторику о прекращении огня для беспрепятственного захвата украинских городов, таких как Константиновка, и создания новых плацдармов.

Украина не пойдет на такие уступки, понимая истинные намерения врага.

Вместо этого единственным действенным гуманитарным шагом, по словам эксперта, может стать эвакуация российских граждан из временно оккупированного Крыма, который постепенно оказывается в условиях логистической блокады.

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