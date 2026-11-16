Росія може залишитися без пального, а НАТО – під ударом: чому Путін може вдатися до небезпечної провокації

Українські удари по російських нафтопереробних заводах, атаки на Кримський міст і знищення систем ППО дедалі сильніше оголюють слабкі місця Росії. Кремль втрачає можливість захищати стратегічні об'єкти та стикається з ризиком дефіциту пального. Також військові невдачі можуть підштовхнути Володимира Путіна до небезпечнішої тактики – ескалації проти країн НАТО та спроб змусити Захід до поступок.

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Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, як удари по російських НПЗ можуть паралізувати економіку країни-агресорки, чому атака на Кримський міст послаблює позиції Путіна та чи наважиться Кремль на прямі провокації проти НАТО. Також експерт оцінив справжні наміри Росії щодо гуманітарного перемир'я та пояснив, чому евакуація росіян з окупованого Криму може стати єдиним дієвим гуманітарним кроком.

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Економічний зашморг для Росії

Україна вже вивела з ладу понад 55% російських нафтопереробних потужностей.

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Загородній наголошує, що головна мета цих дій – створення тотального дефіциту пального, зокрема зимового дизелю, всередині Росії. Це має призвести до зупинки транспортного сполучення, припинення перевезень товарів та, як наслідок, паралічу економіки, що безпосередньо вплине на здатність РФ вести бойові дії.

Ремонт пошкоджених установок ускладнюється санкціями: західне обладнання замінити важко, а китайські аналоги потребують часу та обійдуться росіянам значно дорожче. Якщо темпи знищення НПЗ збережуться, Росія зіткнеться з критичним дефіцитом пального вже найближчим часом.

Кримський міст та геополітичне фіаско Путіна

Атака на Кримський міст, через яку окупанти були змушені перекрити рух та розгорнути оперативний штаб у Керчі, є черговою демонстрацією сили України.

Загородній зазначає, що Росія фізично не здатна захистити всі свої стратегічні об'єкти через постійне знищення українськими силами систем ППО та радіолокаційних станцій.

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Ця слабкість має прямі геополітичні наслідки. Напередодні можливих міжнародних зустрічей позиції Путіна виглядають максимально слабкими.

Експерт переконаний, що Пекін не зацікавлений у прямому втручанні чи тиску щодо українського питання, оскільки поточний формат виснаження Росії цілком влаштовує Китай. Путін постає перед союзниками як лідер, який не здатний контролювати ситуацію навіть на власній території.

Неминучість прямого зіткнення з НАТО

Найбільш тривожним наслідком російської безвиході Загородній називає неминучу ескалацію проти країн НАТО.

Оскільки Путін втрачає важелі впливу на полі бою в Україні та зазнає принижень на міжнародній арені, єдиним інструментом для нього залишається шантаж Заходу.

Спроби диверсій на оборонних заводах у Європі, зокрема в Естонії, є лише початком.

Політтехнолог прогнозує, що Росія може перейти до масованих атак безпілотниками на країни НАТО, зокрема на територію Естонії, Латвії чи Польщі.

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Мета таких дій – змусити Захід піти на поступки через страх великої війни. Млява реакція європейських країн та небажання застосовувати статтю 4 статуту НАТО лише заохочують Кремль до подальшого терору.

Ілюзія перемир'я

Коментуючи заяви Меланії Трамп щодо гуманітарного перемир'я, Загородній підкреслив, що подібні ініціативи є відлунням російських спроб отримати тактичну паузу.

Кремль намагається використати риторику про припинення вогню для безперешкодного захоплення українських міст, таких як Костянтинівка, та створення нових плацдармів.

Україна не піде на такі поступки, розуміючи справжні наміри ворога.

Натомість єдиним дієвим гуманітарним кроком, за словами експерта, може стати евакуація російських громадян з тимчасово окупованого Криму, який поступово опиняється в умовах логістичної блокади.

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