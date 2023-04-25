Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, политика Германии все же постепенно меняется в лучшую для Украины сторону.

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Ракеты важнее разрешения

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что удары по территории России – приемлемые в рамках того, чтобы защитить украинскую территорию.

На самом деле это было довольно неожиданно. Потому что нам сначала говорили, что нельзя этого делать, оружие не давали. Писториус хорош на словах, но пока не на деле. Потому что он сказал, что стрелять (по территории России – 24 Канал) можно, но в том же заявлении подчеркнул, что не даст ракет,

– заметил Николай Давидюк.

Он добавил, что Украина может производить собственные ракеты или переквалифицировать БПЛА в ракеты, потому что они могут нести значительный детонационный заряд.

"Но лучше бы он не давал нам разрешение, а дал нам несколько хороших ракет на 1000 километров, чтобы мы могли заранее наносить мощные удары", – подчеркнул политолог.

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Германия – на стороне Украины

Впрочем, соответствующее заявление от немецкого министра важно для политикума. И говорится не об украинском или немецком, а русском. Потому что Владимир Путин пытается уже влезть в выборы, манипулировать ими. А такие заявления поставили российского диктатора на место.

Ему показали, что нет никакой "святой" Российской империи, куда нельзя стрелять. Вы сражаетесь – тогда получайте снаряды,

– подчеркнул Давидюк.

Показательно также, что такое заявление прозвучало от Германии, которая раньше имела хорошие отношения с Россией. По словам Николая Давидюка, это продемонстрировало, что немцы являются более объективными союзниками Украины, чем пока французский президент Эммануэль Макрон.

"Он пытается навязать Украине мирные переговоры то с Путиным, то с Си Цзиньпином. Германия же прошла целую рефлексию происходящего в Украине и России", – отметил политолог.

По его мнению, Украина сейчас находится в неплохом диалоге с Германией. А Борис Писториус – это перспективный политик, усиливающий главу МИД Анналену Бербок с проукраинской позицией и заявлениями.

Бориса Писториуса: важное