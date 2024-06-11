Кроме того, оккупанты больше не смогут позволить себе размещать свои войска за 5 – 10 километров от границы с Украиной. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Читайте также Разрешили бить по территории России: США и Германия тоже поддержали право Украины на самооборону
Расширение возможностей ВСУ
Александр Мусиенко отметил, что раньше у Украины были очень ограниченные возможности бить по российской территории. Сейчас у украинских защитников появились значительно большие возможности.
Потому что могут работать HIMARS. А это большая дальность, чем можно было отработать вглубь до 10 километров. Сейчас можно значительно глубже. Сейчас есть возможность бить западной артиллерией, которая так же дает возможности несколько большей, более длинной дистанции поражения 20 – 40 километров. HIMARS еще больше,
– сказал он.
Также можно будет бить авиацией. Воздушные силы ВСУ над этим работают. Так же появились возможности, в частности, наносить удары ракетами Storm Shadow, SCALP, управляемыми авиабомбами западного производства.
"Это значительно расширяет возможности. Враг уже настолько нагло и дерзко себя не ведет, когда мог позволить себе в 5 – 10 километров от линии украинской границы размещать свои войска, технику в большом количестве. Сейчас они уже начинают передислоцироваться и действовать несколько по-другому", – подчеркнул военный эксперт.
Разрешение бить западным оружием по России: главное
- Известно, что 13 стран-партнеров официально сообщили, что не против использования их оружия для атак на страну-агрессора. Речь идет о Франции, Литве, Латвии, Канаде, Швеции, Эстонии, Польше, Финляндии, Чехии, Великобритании, Нидерландах, Германии и США.
- В частности, президент США Джо Байден подтвердил, что Украина получила разрешение на использование американского оружия для ударов ВСУ по территории России. В то же время он категоричен в применении американского оружия для ударов непосредственно по Москве или Кремлю.
- Глава министерства обороны Австрии Клаудиа Таннер считает, что США, Франция и Германия, позволив Украине наносить удары по целям на территории России, "пересекли красную линию".
- Кремлевский диктатор Владимир Путин намекнул, что удары западным оружием по территории России в Кремле воспринимают как "прямую войну" против страны-агрессора. Он заявил, что Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, "откуда состоятся удары по чувствительным объектам стран, поставляющих оружие в Украину".