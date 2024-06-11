Крім того, окупанти більше не зможуть дозволити собі розміщувати свої війська за 5 – 10 кілометрів від кордону з Україною. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Розширення можливостей ЗСУ

Олександр Мусієнко зазначив, що раніше в України були дуже обмежені можливості бити по російській території. Зараз в українських захисників з'явилися значно більші можливості.

Тому що можуть працювати HIMARS. А це більша дальність, ніж можна було відпрацювати вглиб до 10 кілометрів. Зараз можна значно глибше. Зараз є можливість бити західною артилерією, яка так само дає можливості дещо більшої, довшої дистанції ураження 20 – 40 кілометрів. HIMARS ще більше,

– сказав він.

Також можна буде бити авіацією. Повітряні сили ЗСУ над цим працюють. Так само з'явились можливості, зокрема, завдавати ударів ракетами Storm Shadow, SCALP, керованими авіабомбами західного виробництва.

"Це значно розширює можливості. Ворог уже настільки нахабно та зухвало себе не поводить, коли міг дозволити собі у 5 – 10 кілометрів від лінії українського кордону розміщувати свої війська, техніку у великій кількості. Зараз вони вже починають передислоковуватися і діяти дещо по-іншому", – підкреслив військовий експерт.

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