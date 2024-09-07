Нужно найти ключ к одной стране, – Зеленский о перспективе разрешения бить вглубь России

Пока между союзниками нет единого мнения относительно снятия ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной для атак вглубь России. Однако дискуссии вокруг этого вопроса продолжаются.

Президент Украины уже встречался с ключевыми мировыми лидерами, включая главу Пентагона, канцлера Германии, премьера Италии и президента Франции, чтобы обсудить снятие ограничений на использование дальнобойного оружия. Об этом в интервью телемарафону сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский рассказал, что будет в "Плане победы" Украины

Когда Украина может получить разрешение на удары вглубь России

Зеленский сообщил, что Украина активно работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом, министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мелони, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, – 24 Канал), будем подытоживать результаты всех этих встреч уже с президентом Байденом,

– сообщил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что пока нет консенсуса относительно разрешения на удары вглубь России.

"Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", – подчеркнул президент Украины.