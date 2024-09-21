Поздно, – Зеленский об использовании ATACMS вглубь России

Украина до сих пор ожидает от западных союзников разрешения бить ракетами ATACMS вглубь России. Однако президент Владимир Зеленский отметил, что с этим решением уже опоздали.

По его словам, уже поздно использовать ATACMS, ведь Россия перемещает свою технику все дальше от границы. Об этом глава государства рассказал на офрек встрече с журналистами, пишет 24 Канал.

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"Надо говорить сегодня о серьезных решениях"

Президент Зеленский отметил, что Украина просила дальнобойное оружие, чтобы эффекты работать по российской армии во время наступлений.

"Мы просили дальнобойное оружие. Почему? Потому, что все их наступления исключительно по одной и той же методике. Эти бомбы, КАБы. Уничтожают все. Они уничтожают – наши отходят. Они артиллерией добивают, разрушают наши позиции и потом захватывают", – сказал Зеленский.

И добавил, что пока нельзя говорить просто о "возможности использовать нам ATACMS" и подчеркнул важность дальнобойного оружия для Украины.

Почему? Потому что поздно. Они передвигают самолеты на другие аэродромы. Подготовили площадки для своего оружия, что-то оттянули на 300+ километров. Да, много вещей тактических есть на этом расстоянии, и нам нужно дальнобойное оружие. Но они многое перетащили туда. Поэтому и надо говорить сегодня о серьезных решениях.