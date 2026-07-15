Об этом глава государства заявил во время торжеств по случаю Дня украинской государственности.

Что сказал Зеленский об ударе по России?

По словам президента, сегодня для украинских сил "уже нет координат", которые были бы недосягаемыми на территории страны-агрессора. Он подчеркнул, что украинские дроны регулярно наносят удары по ключевым объектам российской военной и топливной инфраструктуры.

Полтысячи наших дронов в сутки, десятки их НПЗ, танкеры теневого флота, военная инфраструктура России ощутили все это на себе. Не стоит посягать на украинскую государственность,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что результаты дальних ударов заметны каждый день. По его словам, для Украины главное – не громкие сравнения или символизм, а реальный результат.

Наша главная цель – Россия без бензина, а Украина без России. Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы,

– подчеркнул он.

Также Зеленский привел пример дальности украинских ударов, отметив, что расстояние до Омского нефтеперерабатывающего завода составляет 2884 километра. Президент подчеркнул, что в отличие от России, которая проводит атаки на гражданскую инфраструктуру, Украина наносит удары по объектам, обеспечивающим российскую военную машину, в частности по нефтеперерабатывающим заводам, военной инфраструктуре и танкерам теневого флота.

Последние удары по России

Напомним, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадяр") заявил о начале нового этапа морской операции "Молочка". В ночь на 15 июля украинские беспилотники поразили 20 российских судов в Черном море, среди которых 17 нефтяных танкеров, 2 газовоза и буксир. По словам Бровди, операция продлится до полного уничтожения российского теневого флота в Азовском море.

14 июля Силы обороны Украины нанесли новые дальнобойные удары по военным объектам России. В частности, были поражены нефтеперерабатывающие заводы в Башкортостане и Краснодарском крае, а также патрульный корабль и танкер "теневого флота" в Геленджике и еще три российских танкера в Азовском море.

Завод "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане – один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России. Украинские дроны преодолели около 1500 километров и, по предварительным данным, поразили установку первичной перегонки нефти и другие производственные мощности предприятия.