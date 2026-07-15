Про це глава держави сказав під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності.

Що сказав Зеленський про удар по Росії?

За словами президента, сьогодні для українських сил"вже немає координат", які були б недосяжними на території країни-агресора. Він наголосив, що українські дрони регулярно завдають ударів по ключових об'єктах російської військової та паливної інфраструктури.

Пів тисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту, воєнна інфраструктура Росії відчули все це на собі. Не варто зазіхати на українську державність,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що результати далекобійних ударів помітні щодня. За його словами, для України головне не гучні порівняння чи символізм, а реальний результат.

Наша головна ціль – Росія без бензину, а Україна без Росії. Україна без війни, Україна з Європою і Україна та Європа без московської загрози,

– наголосив він.

Також Зеленський навів приклад дальності українських ударів, зазначивши, що відстань до Омського нафтопереробного заводу становить 2884 кілометри. Президент підкреслив, що на відміну від Росії, яка атакує цивільну інфраструктуру, Україна завдає ударів по об'єктах, які забезпечують російську військову машину, зокрема по нафтопереробних заводах, військовій інфраструктурі та танкерах тіньового флоту.

Останні удари по Росії

Нагадаємо, Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив про початок нового етапу морської операції "Молочка". У ніч на 15 липня українські безпілотники уразили 20 російських суден у Чорному морі, серед яких 17 нафтових танкерів, 2 газовози та буксир. За словами Бровді, операція триватиме до повного знищення російського тіньового флоту в Азовському морі.

14 липня Сили оборони України завдали нових далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. Зокрема, були уражені нафтопереробні заводи в Башкортостані та Краснодарському краї, а також патрульний корабель і танкер "тіньового флоту" в Геленджику та ще три російські танкери в Азовському морі.

Завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані – це один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Українські дрони подолали близько 1500 кілометрів і, за попередніми даними, влучили в установку первинної перегонки нафти та інші виробничі потужності підприємства.