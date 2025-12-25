Все корабли РФ под прицелом: военный указал на интересные детали в атаках Украины

Силы обороны Украины начали все чаще выбивать российские корабли и другую инфраструктуру врага, связанную с нефтью. Это создает проблемы для России.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что в последнее время участились различные инциденты с российскими кораблями. Это абсолютно правильный шаг от Сил обороны Украины.

Какой есть интересный нюанс относительно этих атак?

Как отметил Мусиенко, показательно, что международные партнеры не реагируют на такие атаки по российским судам. Там осознают, что Россия способна поддерживать свою армию с помощью доходов от продажи нефти. Поэтому они вполне нормально относятся к таким атакам.

Там осознают, что Путин пытается зарабатывать средства не для каких-то благих целей, развития государства, а для того, чтобы финансировать войну. Соответственно там понимают, что нужно уменьшать потенциал и с помощью санкций, и с помощью адских санкций,

– отметил Мусиенко.

Проблемным участком для оккупантов уже становится и Каспийское море, куда уже также долетают дроны. Еще одной интересной целью является Балтийское море, где расположено много интересных целей.

