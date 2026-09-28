Разрушит экономику врага: военный обозреватель ответил, что нужно изменить в ударах по НПЗ

Украинские беспилотники продолжают успешно выводить из строя ключевые нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Для достижения долгосрочного разрушительного эффекта на экономику агрессора такие атаки должны стать непрерывными.

Как рассказал в эфире 24 Канала военный аналитик Давид Шарп, только за последнюю неделю под удар попали сразу семь вражеских объектов. Среди них оказались Ильский, Куйбышевский, Новошахтинский и Московский заводы, а предприятие в Пермском крае вообще остановило свою работу.

Почему важна непрерывность атак

Удары дронов наносят существенный ущерб российской инфраструктуре, однако оккупанты способны со временем ремонтировать оборудование. Именно поэтому крайне важно не давать врагу времени на восстановление.

Без постоянных ударов эта система нефтепереработки будет восстановлена. Повреждения можно устранить, если россияне приложат усилия,

– Давид Шарп, военный аналитик.

Главная задача такой стратегии заключается в том, чтобы удерживать нефтеперерабатывающую отрасль России на уровне, который на несколько десятков процентов ниже нормы. Это наносит прямой материальный ущерб экономике агрессора и расшатывает внутреннюю ситуацию в стране. Дальнейшее наращивание ударов может заставить Кремль искать договоренности о взаимном прекращении атак на энергетику.

Масштабные потери российской логистики

Напомним, ранее мы писали, что из-за дефицита резервуаров россияне начали прятать нефть в железнодорожных цистернах. Однако украинское подполье провело масштабную операцию, уничтожив более 10 тысяч тонн сырья, о чем сообщали в ГУР.

Обратите внимание. Полное интервью с военным обозревателем из Израиля можно прочитать на сайте 24 Канала по ссылке.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, общий объем выведенных из строя мощностей российской нефтепереработки превысил 45 процентов. Это уже спровоцировало дефицит качественного топлива на внутреннем рынке России и вынудило Москву ограничить экспорт.