Об этом сообщили в ГУР.

Операция "Барель"

Из-за сокращения доступных резервуарных мощностей россияне начали искать другие способы хранения и перевозки нефтяного сырья.

Одним из таких решений стала рассредоточенная транспортировка нефти по железной дороге – в вагонах-цистернах по территории России.

Поэтому этот способ логистики стал новой целью для движения сопротивления.

Операции предшествовала длительная подготовка и комплексная работа подполья. Речь идет о проникновении в соответствующие структуры противника, получении засекреченных сведений, их дальнейшем анализе и выявлении уязвимых мест российской логистики. Следующим этапом стала подготовка непосредственных мер воздействия на определенные объекты – проникновение на территорию с усиленным режимом охраны и подрыв десятков вагонов-цистерн,

– рассказали в ГУР.

Как проходила операция "Барель": смотрите видео

Чтобы осуществить такую операцию, необходимо было скоординировать работу значительного числа участников, а также задействовать специальные знания и практический опыт.

В итоге подполью все-таки удалось выполнить поставленные задачи и нанести ощутимые потери России.

Итоги операции "Барель" следующие:

уничтожено более 10 тысяч тонн нефтяного сырья, которое должно было использоваться для обеспечения функционирования военной экономики,

нанесен материальный ущерб на сумму свыше 10 миллионов долларов США;

нарушено функционирование отдельных элементов железнодорожной логистики, задействованной для перемещения стратегических ресурсов и военных грузов.

В настоящее время все участники операции находятся в безопасности.

"Барель" продемонстрировала: даже на собственной территории государство-агрессор не может гарантировать безопасность своих логистических маршрутов,

– подчеркнули в ГУР.

Напомним, что параллельно продолжаются удары Сил обороны Украины по российским НПЗ. Так, ночью 26 сентября был атакован Ильский НПЗ, также сообщалось о возгорании на соседнем Афипском.

Недавно также стало известно, что Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объему переработки в России, остановил работу в результате успешной атаки украинского дрона.