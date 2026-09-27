Про це розповіли у ГУР.

Операція "Барель"

Через скорочення доступних резервуарних потужностей росіяни почали шукати інші способи, як зберігати й переміщувати нафтову сировину.

Одним із таких рішень стало розосереджене транспортування нафти залізницею – у вагонах-цистернах територією Росії.

Тож цей спосіб логістики став новою ціллю для руху спротиву.

Операції передувала тривала підготовка та комплексна робота підпілля. Йдеться про проникнення у відповідні структури противника, здобуття засекречених відомостей, їх подальший аналіз і встановлення вразливих місць російської логістики. Наступним етапом стала підготовка безпосередніх заходів впливу на визначені об'єкти – проникнення на територію з посиленим режимом охорони та підрив десятків вагонів-цистерн,

– розповіли у ГУР.

Як проходила операція "Барель": дивіться відео

Щоб здійснити таку операцію, треба було скоординувати роботу значної кількості учасників, спеціальних знань і практичного досвіду.

Зрештою підпіллю таки вдалося виконати поставлені завдання та завдати відчутних втрат Росії.

Підсумки операції "Барель" наступні:

знищено понад 10 тисяч тонн нафтової сировини, яку мали використовувати для забезпечення функціонування воєнної економіки,

завдано матеріальних збитків на понад 10 мільйонів доларів США;

порушено функціонування окремих елементів залізничної логістики, задіяної для переміщення стратегічних ресурсів і військових вантажів.

Наразі усі учасники операції перебувають у безпеці.

"Барель" продемонструвала: навіть на власній території держава-агресор не може гарантувати безпеку своїм логістичним маршрутам,

– наголосили у ГУР.

Нагадаємо, що паралельно тривають удари Сил оборони України по російських НПЗ. Так, вночі 26 вересня було атаковано Ільський НПЗ, також писали про загоряння на сусідньому Афіпському.

Нещодавно також стало відомо, що Пермський нафтопереробний завод, який є сьомим за обсягом переробки в Росії, зупинив роботу в результаті успішної атаки українського дрона.