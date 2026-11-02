НПЗ горят, а Херсон находится под угрозой штурма: интервью Поповича о планах России после режима тишины

Украина возобновила удары по российским НПЗ, а атаки на нефтяную инфраструктуру и перебои в работе московских аэропортов создают новые проблемы для России. В то же время на фронте сохраняются угрозы на юге: российские войска концентрируются в районе Голой Пристани, что вызывает опасения относительно возможных попыток форсирования Днепра и наступления на Херсон.

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Военный обозреватель Денис Попович в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последствия удара по Новокуйбышевскому НПЗ, эффективность российской ПВО и проблемы вражеской логистики. Также он оценил возможности украинского производства ракет и дронов и объяснил, насколько серьезна угроза для Херсона после 1 ноября.

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Почему возобновились атаки на НПЗ и каков эффект удара по Новокуйбышевскому заводу

Недолго музыка играла для России, а тут снова все взорвалось. На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области зафиксировали 11 очагов возгорания. Это предприятие уже неоднократно подвергалось атакам. Российское Минобороны сообщает о более чем тысяче сбитых дронов за ночь. В то же время Wall Street Journal буквально ночью написала, что Украина якобы не будет наносить удары по российским НПЗ до промежуточных выборов в США, а возможно, и дольше. Но, как видим, удары возобновились. Что нам следует понимать об этом ударе и возобновлении атак? Было ли это для вас ожидаемым?

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Ожидаемо. Хотя я не думал, что это произойдет до выборов. Я был уверен, что удары возобновятся, но не ожидал этого раньше 4 ноября. Однако они возобновились.

Об ожидании результатов выборов в США 3 ноября здесь вообще не идет речи. Тот факт, что снова начали наносить удары по российским НПЗ, очень радует. Я еще раз повторю: прогнозировал, что такое произойдет. Моя ошибка заключалась в том, что я думал, что это будет после выборов. Мы люди, мы можем ошибаться.

Я тоже, честно говоря, думала, что удары возобновятся в ночь на среду, уже после 3 ноября. Но в Кременчуге было громко. Люди, которые живут там и поблизости, говорят, что действительно были взрывы. Мы видели и последствия удара по Киеву. Подскажите, пожалуйста, если на одном НПЗ зафиксировали 11 очагов возгорания, это может парализовать не одну установку? Насколько большой масштаб повреждений?

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Да, это значительный объем. Очевидно, что из 1043 дронов, которые, по данным российского Минобороны, сбили их силы ПВО, одиннадцать все же пролетели. Такое бывает.

Они говорят, что сбивают, но очевидно, что дроны долетают. И уже не первую ночь Россия сообщает о 1200, 1040 сбитых беспилотниках. Думаете, такая тенденция сохранится? Очевидно, что сбивать такое количество им становится все сложнее. Прямо рои дронов летят.

Мы сейчас не можем точно установить по данным российского Министерства обороны – насколько они вообще релевантны и правдивы – сколько на самом деле дронов летело и сколько было сбито. Что-то все-таки было сбито, в этом нет никаких сомнений, поскольку их ПВО все же работает.

Но тенденцию можно проследить. С каждым разом заявленное количество увеличивается. Оно может быть неточным, абсолютные цифры могут быть неверными, но то, что мы каждый раз запускаем больше дронов, – это сто процентов. По этим данным российского Минобороны можно ориентироваться.

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И сам Новокуйбышевский НПЗ немаленький. Восемь миллионов тонн нефтепродуктов в год – это не самый большой НПЗ России. Есть и покрупнее, в частности Омский НПЗ за Уралом, который, кажется, перерабатывает 13–15 миллионов тонн. Но Новокуйбышевский – однозначно один из крупнейших. Все ли российские НПЗ на самом деле задействованы в производстве военного топлива?

Это зависит от характера оборудования, имеющегося на этих НПЗ. Нужно также учитывать глубину переработки нефти. Если она превышает 80 процентов, то на таком предприятии производят все виды топлива.

Сейчас не вспомню, какой именно показатель глубины переработки у Новокуйбышевского НПЗ. Но там было современное оборудование, ведь мы уже не впервые его атакуем. Если глубина переработки большая, то там могут производить все виды топлива. Что касается Новокуйбышевского НПЗ, то это, в частности, топливо для самолетов и ракет и т. д.

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Обратите внимание: спутниковые снимки Planet Labs показали последствия атаки на Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области России, который подвергся атаке 30 октября. Над предприятием поднялось густое облако черного дыма, охватившее значительную территорию, однако из-за пожара точно определить масштабы повреждений пока невозможно. Завод перерабатывает около 8,8 миллиона тонн сырья в год и производит, в частности, авиатопливо, которое использует российская армия.

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"Тысячи сбитых дронов" и коллапс московских аэропортов

Губернаторы Калужской и Тульской областей сообщили о десятках дронов, в Брянске была проведена атака на предприятие, производящее консервы для российской армии. А в московских аэропортах снова возник коллапс. Какое значение имеют эти регулярные остановки авиасообщения?

Экономические последствия нужно подсчитывать отдельно, этот вопрос не совсем в моей компетенции. Но важно понимать саму систему авиасообщения России.

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Москва – это главный авиационный узел страны. Там расположены четыре основных аэропорта: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. От этого центра, словно лучи от звезды, расходятся маршруты по всей территории России. Чтобы из российской глубинки попасть за границу, часто приходится лететь через Москву. И даже для внутренних рейсов нередко требуется пересадка в столице.

Если авиасообщение в Москве останавливается, сразу же отменяют и задерживают многие рейсы. Это нарушает внутреннюю логистику и транспортную связность России. Даже Санкт-Петербург и другие большие аэропорты не способны полноценно заменить московский авиационный узел.

Для такой огромной территории, как Россия, без авиасообщения очень трудно передвигаться. Поездка с востока на запад или наоборот на поезде может длиться дни или даже недели.

Очень хорошо, что у нас есть такое влияние. К тому же огромная территория России играет против нее, ведь защитить все объекты просто невозможно.

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Даже Советский Союз, который по многим параметрам был значительно сильнее России, долгое время испытывал проблемы с созданием сплошной системы противовоздушной обороны и радиолокационного поля. А что уж говорить о России? К тому же Украина проделала огромную работу, уничтожая комплексы ПВО и их элементы.

Весной и летом почти не было дня, чтобы не уничтожали какой-то элемент противовоздушной обороны на оккупированных территориях или в России – пусковую установку, РЛС и т. п. А чем их заменять? Это не патроны, которые можно производить десятками.

Речь идет о высокотехнологичных комплексах, для производства или ремонта которых нужны специалисты, время и ресурсы. Поэтому каждый удар по таким системам создает проблемы для российской ПВО. Теперь им всего этого не хватает. В то же время они пытаются сосредоточить защиту на наиболее важных для себя объектах: Москве, резиденции Путина, так называемом Крымском мосту и, в конечном итоге, на фронте, который также нужно прикрывать с воздуха.

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Украинские ракеты и дроны: что происходит с "Фламинго", "Нептуном" и ожиданиями относительно баллистики

В Fire Point заявили, что информацию о прекращении производства крылатых ракет "Фламинго" неправильно истолковали. Совладелец и главный конструктор компании Денис Штильман заверил, что производство продолжается и даже наращивается. Речь идет, в частности, о новых моделях ракет, тогда как FP-5 продолжают производить. Насколько важно для Украины наращивать производство "Фламинго", которые уже долетают до важных объектов в России?

Я не видел разбора того, что именно сказала госпожа Терех и что она имела в виду. Возможно, ее слова вырвали из контекста, поэтому они могли прозвучать иначе, чем было на самом деле. В то же время я не сторонник концентрации всех усилий на одном производителе.

Да, я тоже не понимаю, почему бы не распределить заказы между несколькими производителями. Речь идет о сотнях миллиардов гривен.

У нас есть компания Fire Point, которая производит дроны, способные долететь до самых отдаленных точек России, в том числе за Уралом. Компания также работает над разработкой крылатых и баллистических ракет, а также систем ПВО, которые могли бы сбивать баллистические ракеты. Это очень хорошо, и такого производителя нужно поддерживать.

Но нельзя забывать и о других украинских предприятиях. Например, есть КБ "Луч" – известная организация, разрабатывающая высокоточное оружие. Именно там создали "Стугну", "Нептун", ракеты "Вильха" и другие образцы вооружения, которые хорошо себя зарекомендовали. В частности, и ракетами "Нептун" мы уничтожали российскую тактическую авиацию на аэродромах.

Поражения Су-34 были именно этими ракетами. Поэтому поддерживать только одного производителя, забывая о других, неправильно. Чем больше у нас будет производителей и средств поражения, тем лучше для Вооруженных Сил Украины.

Совершенно верно. Также мы уже давно ждем баллистическую ракету от Fire Point. Говорили, что она полетит осенью, а сейчас уже ноябрь. Как думаете, успеют?

30 ноября – это тоже осень. А 1 декабря уже зима. Я сторонник того, чтобы вокруг разработки любого оружия было как можно меньше публичного шума. Когда постоянно обещают, что что-то полетит через три, четыре или пять месяцев, а этого не происходит, возникают вопросы.

Причины могут быть разными: не прошли испытания, не было заказов или возникли другие проблемы. Но если уж было публичное обещание, люди ждут результата и не всегда примут объяснения, почему оружие не полетело. Поэтому такие заявления нужно делать осторожно, только когда есть полная уверенность, что обещанное действительно произойдет.

Я не сторонник чрезмерного пиара вокруг разработки вооружения. Конечно, общество нужно держать в курсе и отвечать на его запросы. Но мы чуть ли не каждый день слышим анонсы новых разработок, обещания и рассказы о том, что вот-вот полетит. На мой взгляд, это не совсем правильно.

Угроза на юге: готовит ли Россия наступление на Херсон после 1 ноября

Военнослужащий с позывным "Осман" накануне сообщил, что россияне перебрасывают живую силу, боеприпасы и продовольствие на Херсонское направление. Bild также пишет о подготовке российского наступления на Херсон. Получается, что в рамках пиар-акции для Трампа Россия использует объявленный режим тишины не для мира, а для перегруппировки и подготовки к новым атакам. Насколько угрожающим может быть сценарий после завершения перемирия?

Я заметил одну неприятную деталь. Когда Дмитрий Лубинец объясняет ситуацию и рассказывает о дальнейших планах, перед ним стоят микрофоны журналистов американского Newsmax, а украинских СМИ нет. Это серьезный провал.

Возможно, "Украинская правда" готовила там репортаж, но украинского телевидения я не увидел. Зато были Newsmax, "Известия", RT, НТВ, "Россия-1". Российские каналы подготовили целый спецрепортаж продолжительностью 16 минут 45 секунд.

Кроме того, я видел видео с российской стороны, где акцент делается на разминировании территории и минах иностранного производства, намекая на то, кто их там оставил. Важно понимать, как Россия представит эту операцию после ее завершения.

Очень плохо, что там нет наших журналистов и центральных телеканалов. Их нужно было пригласить, ведь это чрезвычайно важно для информационной политики и освещения таких событий.

Что касается вашего вопроса, то поступает много сообщений о концентрации российских войск и переброске техники и личного состава в район Голой Пристани, прежде всего в направлении Олешек. Туда стягивают артиллерию, реактивные системы залпового огня и боекомплект.

Российские войска занимают более выгодные позиции для дальнейшего наступления, обустраивают позиции для операторов дронов и создают предпосылки для активизации действий после 1 ноября.

Я очень опасаюсь, что россияне могут перейти к более активным действиям, вплоть до попыток форсировать Днепр и проникнуть непосредственно в Херсон.

Россия считает этот город своим и даже включила его в свою конституцию как часть своей территории. У них есть планы по захвату Херсона. Как минимум, могут возобновиться обстрелы города, причем довольно интенсивные.

Поэтому после 1 ноября я ожидал бы обострения ситуации. Единственный положительный момент заключается в том, что Украина также может использовать перемирие для подготовки к отражению возможных атак. Надеюсь, наше командование это понимает и готовится к такому развитию событий.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.