В ЕС поддержали удары Украины по российским НПЗ: Каллас назвала причину

Кая Каллас прокомментировала украинские удары по российским НПЗ. Чиновница заявила, что Украина имеет полное право наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам России, чтобы лишить агрессора ресурсов.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности озвучила эту позицию журналистам перед началом саммита лидеров в Брюсселе. Об этом сообщила "Европейская правда".

Что сказали в ЕС?

В четверг, 15 октября, дипломат отметила, что нефтяные доходы государства-агрессора должны быть существенно ограничены. Она подчеркнула, что ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам Киев стремится достичь именно этого результата.

Политик отметила, что решение Украины возобновить атаки является обоснованным шагом к завершению войны и усилению давления на Кремль.

Большая часть средств, которые Россия выделяет на войну, поступает за счет доходов от нефти. Поэтому Украина явно хочет, чтобы эта война закончилась. Ведь прекращение финансирования войны – это единственный способ добиться этого,

– подчеркнула Каллас.

На фоне недавних заявлений американского президента и его окружения глава европейской дипломатии подчеркнула, что международному сообществу следует усиливать давление исключительно на Москву, и выразила категорическое несогласие с попытками склонить Украину к уступкам.

Для того чтобы положить конец этой войне, следует оказывать давление на Россию, а не на Украину, заставляя ее капитулировать. В этом вопросе мы демонстрируем твердую решимость,

– заверила представительница ЕС.

Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о требованиях к Киеву прекратить атаки на российскую энергетику, из-за чего президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 октября, приказал возобновить дальнобойные удары по вражеским заводам, несмотря на любые предостережения.

Сокращение нефтяных доходов остается одним из самых эффективных инструментов борьбы с кремлевским режимом, ведь именно сырьевые ресурсы составляют большую долю военного бюджета страны-агрессора.

Отметим, что за первые девять месяцев 2026 года налоговые поступления России от добычи нефти и газа уже сократились на 17%. Причиной стали европейские санкции против теневого флота и регулярные украинские атаки на топливную инфраструктуру врага.