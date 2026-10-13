"Ахиллесова пята Кремля": Тизенгаузен об ударах по "Яндексу" и требованиях Трампа

Политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему требования Трампа невыгодны Украине, как удары по дата-центрам "Яндекса" могли повлиять на российские ботофермы и какие ограничения готовит ЕС.

Дональд Трамп настаивает на прекращении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, хотя Москва продолжает проводить атаки против украинской энергетики и жилых кварталов. В то же время удары по дата-центрам "Яндекса" создали серьезные проблемы для российской цифровой инфраструктуры, последствия которых могут затронуть не только бизнес, но и информационное влияние Кремля за рубежом.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в авторском аналитическом обзоре для 24 Канала разобрал требования Вашингтона и противоречивые заявления об энергетическом перемирии. Особое внимание он уделил неожиданным изменениям в активности пророссийских аккаунтов после атак на цифровую инфраструктуру России.

Трамп хочет, чтобы Украина первой прекратила удары по НПЗ

Дональд Трамп недоволен продолжением украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Как сообщает Axios, американский президент хочет, чтобы Киев сначала прекратил удары по НПЗ, а уже после этого договаривался с Москвой о прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Однако Россия не согласилась на соответствующие ограничения и продолжает обстреливать Украину. В таких условиях предложенный Вашингтоном порядок действий вызывает вопросы, ведь от Киева ожидают уступок еще до получения каких-либо гарантий от Кремля.

Дональд, ты что, шутишь? То есть вы, Украина, не наносите удары по российским НПЗ, а потом как-нибудь договаривайтесь с Путиным. Так Путин не хочет договариваться. По сути, Трамп хочет, чтобы Украина прекратила удары по российским НПЗ в одностороннем порядке,

– возмутился Тизенгаузен.

Axios также сообщило со ссылкой на представителя Белого дома о возможной договоренности, которая предусматривала бы прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы обеих стран. Трамп ожидает, что Украина будет соблюдать такое энергетическое перемирие, хотя предложенные ограничения касаются инфраструктуры, которая находится в совершенно разном состоянии.

Российская армия нанесла разрушительные удары по украинским нефтеперерабатывающим мощностям еще в начале полномасштабного вторжения. Поэтому обмен обязательствами не атаковать НПЗ, по мнению политтехнолога, не создает равноценных условий для сторон.

Наши НПЗ Россия разрушила еще в 2022 году. То есть получается, что мы просто не совершаем атаки на российские НПЗ. Это что, шутка? Трамп не мог не знать, что Россия разрушила наши нефтеперерабатывающие заводы еще в 2022 году,

– подчеркнул политтехнолог.

Давление на Украину может не ограничиться требованиями в отношении российской нефтепереработки. Financial Times сообщила, что американские чиновники в течение выходных связывались с представителями Киева и европейских государств и предупреждали о возможных последствиях продолжения украинских ударов по НПЗ.

Речь идет о риске прекращения обмена разведывательными данными и блокировки механизма PURL, через который европейские страны закупают американское вооружение для Украины. Издание описало возможные меры давления, а не уже принятое решение о прекращении поставок оружия или разведданных.

Напряженность вокруг украинских ударов усилилась после договоренности Трампа с Путиным по поводу российского дизельного топлива. Решение американского президента вызвало резкую критику в европейских СМИ и комментариях под постами Белого дома. Тизенгаузен оценил долю негативных реакций примерно в 80%, опираясь на собственные наблюдения.

При этом закупка российского дизельного топлива сама по себе не гарантирует снижения цен для американских потребителей. Ситуация на топливном рынке зависит и от других факторов, в частности от дальнейших действий США в отношении Ирана. Если Трамп начнет новую кампанию бомбардировок, цены, как предположил политтехнолог, могут снова резко вырасти.

Кремль опроверг перемирие, о котором заявил Трамп

Несмотря на отсутствие подтвержденной договоренности, Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети заявление о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. Американский президент утверждал, что обе стороны дали согласие, и призвал не нарушать прекращение ударов.

Однако ни Киев, ни Москва не подтвердили объявленное перемирие, а представители России прямо опровергли наличие такой договоренности. Подобная ситуация уже возникала в сентябре, когда заявления Трампа о прекращении атак сначала опровергли в Москве, а впоследствии и в Украине.

Представитель комитета Госдумы России по энергетике Ананских также сообщил, что российской стороне ничего не известно о новом перемирии. Он предположил, что американский президент может делать подобные заявления, пытаясь сдержать рост цен на нефть.

"Мы все знаем, что Трамп нередко что-то говорит, чтобы не росли цены на нефть. Так называемые словесные инвестиции. Насколько это соответствует действительности, не знаю", – заявил Ананских. Вот уже официальный представитель российской Госдумы так высказывается о Трампе,

– отметил Тизенгаузен.

Украина тем временем ответила на другое заявление американского президента, призвавшего украинцев сменить политическое руководство страны. Владимир Зеленский предложил условие, при котором можно было бы провести выборы: Россия должна согласиться на полное прекращение огня на 60 дней.

Украинский президент подчеркнул, что при таком развитии событий страна будет готова к голосованию и примет решение своего народа. Предложение, по мнению политтехнолога, заставляет Москву определиться, готова ли она хотя бы временно прекратить боевые действия.

"Если президент Трамп действительно хочет проведения выборов, передайте это Путину. Дайте нам два месяца полного прекращения огня, и мы проведем выборы в Украине. И мы, конечно, будем готовы принять любой выбор нашего народа", – заявил Зеленский. Хороший ход. Теперь мяч перешел к Путину,

– отметил Тизенгаузен.

Однако Москва не соглашается даже на краткосрочную приостановку войны. Тизенгаузен считает, что Путин стремится использовать переговоры для получения территориальных уступок от Украины: сначала в отношении Донбасса, а впоследствии может выдвигать новые требования в отношении Запорожской и Херсонской областей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не заинтересована в предложенном перемирии и говорит только о долгосрочном мире. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказался против паузы в боевых действиях, заявив, что Зеленский не заслуживает передышки на фронте.

Российские войска продолжали проводить атаки на украинские города. В Харькове после нового удара по многоэтажному дому сообщали о более чем десяти раненых, а в Киеве снова раздавались взрывы.

Параллельно российское Министерство иностранных дел осудило ракетную атаку 10 октября на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и призвало прекратить удары по гражданским объектам. На это заявление Тизенгаузен обратил особое внимание, ведь российская армия продолжала обстреливать жилые районы Украины.

Согласно приведенным в обзоре данным, 5 октября в результате удара управляемыми авиабомбами по Харькову погибли шесть человек, еще 59 пострадали, среди них трое детей. В Прилуках 7 октября ракетный удар по пятиэтажному жилому дому унес жизни 22 человек, в том числе пяти детей, еще 54 человека пострадали.

В тот же день в Киеве после атаки дронов на Оболонский и Деснянский районы сообщалось о четырех погибших и 12 пострадавших. На следующий день удар авиабомбой по улице с рейсовыми автобусами в Краматорске, согласно озвученной статистике, привел к гибели 33 человек, еще 18 были ранены. В Киеве 8 октября также сообщали о четырех погибших и 19 пострадавших.

В Запорожье 10 октября российские управляемые авиабомбы попали в жилые кварталы. По данным, приведенным Тизенгаузеном, погибли 23 человека, среди них четверо детей, еще 32 были ранены. Политтехнолог противопоставил эту хронологию обстрелов российским призывам защищать гражданские объекты и намерению Вашингтона закупать дизельное топливо у Кремля.

Удары по "Яндексу" могли нанести России более масштабный ущерб

Пока Вашингтон требует прекращения украинских атак на российские НПЗ, удары по другой инфраструктуре России уже вызвали серьезные проблемы. Речь идет о дата-центрах "Яндекса", от которых зависит работа не только собственных цифровых сервисов компании, но и многих предприятий, пользующихся ее технологиями.

Повреждение больших центров обработки данных может повлиять на доступ к корпоративной информации, документооборот и работу онлайн-платформ. Часть материалов, как предположил Тизенгаузен, могла быть утрачена без возможности восстановления, хотя точный масштаб повреждений и потерь остается неизвестным.

Рынку еще только предстоит осознать весь масштаб последствий уничтожения дата-центров "Яндекса". Дело не только в работоспособности их сервисов, но и в сервисах многих тысяч корпоративных клиентов. Это только вершина айсберга,

– пояснил политтехнолог.

Значительная часть упомянутых дата-центров расположена в европейской части России. Большие мощности для хранения и обработки информации используют также банки и государственные учреждения, в частности налоговые органы. Перебои в работе таких систем могут затронуть гораздо больше пользователей, чем отдельные сбои в работе обычных сайтов.

По мнению Тизенгаузена, потенциальные последствия для российской экономики могут оказаться более ощутимыми, чем сбои в работе популярных торговых платформ. Он сравнил возможные потери с проблемами онлайн-магазинов "Ozon" и "Wildberries", которые зависят от бесперебойной работы цифровых систем.

Там мог быть уничтожен огромный объем информации: базы данных, документы, которые не подлежат восстановлению. С точки зрения удара по военной экономике Ozon и Wildberries покажутся просто цветочками,

– предположил Тизенгаузен.

Проблемы российской цифровой инфраструктуры, по его мнению, могут влиять не только на предприятия, но и на инструменты информационного воздействия. После атак на дата-центры он заметил изменения в активности аккаунтов, которые ранее распространяли сообщения в поддержку выгодных Москве политических сил за рубежом.

После атак на дата-центры стало меньше пророссийских аккаунтов

После ударов по дата-центрам "Яндекса" Тизенгаузен заметил снижение онлайн-активности отдельных групп аккаунтов, поддерживавших правые политические силы в Европе. В частности, речь шла о страницах, продвигавших позиции немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Подобные изменения, по его наблюдениям, произошли и в польско-украинском сегменте социальных сетей. Стало меньше польскоязычных аккаунтов с враждебными сообщениями против украинцев, а также страниц, выдававших себя за украинские и провоцировавших конфликты с поляками.

Все то, что Россия поддерживала своими огромными ботофермами, тоже куда-то исчезло. Как неожиданно, правда? Я понимаю, что сейчас они частично это восстановят, но если удары продолжить, это станет колоссальной проблемой для россиян,

– считает Тизенгаузен.

Политтехнолог связывает замеченное снижение активности с проблемами российских цифровых мощностей, однако подтверждений прямой связи между ударами и работой ботоферм не привел. Он предполагает, что часть таких сетей Россия постепенно восстановит, хотя дальнейшие перебои в работе больших центров обработки данных могут затруднять их деятельность.

Особенно важным Тизенгаузен считает возможное влияние атак на информационные операции Кремля за рубежом. По его убеждению, ранее эту уязвимость российской системы недооценивали, уделяя гораздо больше внимания обычной военной и энергетической инфраструктуре.

Мне кажется, только сейчас поняли, где была спрятана эта ахиллесова пята Путина, который сам интернетом не пользуется,

– отметил политтехнолог.

Серьезность повреждений российских дата-центров признали и представители властей России. Министр цифрового развития Максут Шадаев назвал атаку на инфраструктуру "Яндекса" беспрецедентной по масштабу.

По информации российского "Коммерсанта", восстановление поврежденных объектов может занять до полугода. Тем временем "Яндекс" постепенно восстанавливает сервисы и ищет дополнительные мощности для размещения клиентских данных.

Компания сообщила о договоренностях с Selectel, K2 Cloud и VK Cloud относительно ускоренного предоставления облачных ресурсов. Тизенгаузен иронично отреагировал на то, что российское издание обнародовало названия компаний, в которые "Яндекс" планирует переносить часть своих мощностей.

Проблемы российских цифровых сервисов отразились и на действиях отдельных пропагандистов. Маргарита Симоньян сообщила о переходе с "Яндекса" на Google, объяснив это постоянными требованиями российского поисковика подтверждать, что она не робот.

Готовность пользоваться западными сервисами контрастирует с антизападной риторикой российской пропаганды. Тизенгаузен обратил внимание и на то, что российские общественные деятели нередко осуждают Запад, хотя сами продолжают пользоваться его технологиями и другими возможностями для собственного комфорта.

ЕС готовит более жесткие визовые ограничения для россиян

Европейская комиссия рассматривает возможность ужесточения правил выдачи виз гражданам России. Как сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц Польши, Швеции и Эстонии, соответствующее предложение может быть представлено в начале следующего года.

Европейские страны опасаются новых гибридных атак, а также возможного въезда в ЕС людей, участвовавших в войне против Украины. Дополнительную тревогу вызывает количество российских граждан, которые продолжают получать разрешения на поездки в Шенгенскую зону.

В прошлом году, согласно приведенным данным, россиянам выдали почти 500 тысяч туристических виз. При этом в Европу могут пытаться попасть бывшие военнослужащие российской армии, в частности те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины.

Тот, кто за деньги поехал убивать в чужую страну, не должен, по крайней мере, въезжать в вашу страну. Кто знает, возможно, он тоже где-то взял деньги, чтобы приехать к вам и кого-то убить,

– сказал Тизенгаузен.

Для введения персональных запретов государствам ЕС не обязательно ждать совместного решения Брюсселя. Национальные органы власти уже могут самостоятельно ограничивать въезд конкретным гражданам России из соображений безопасности, если установлена их личность и имеются соответствующие основания.

Такой механизм уже применяет Эстония, которая в январе запретила въезд первым 261 участнику российской агрессии. Индивидуальные ограничения позволяют принимать решения в отношении конкретных людей без необходимости вводить одинаковые правила сразу для всех государств Евросоюза.

Ждать совместного решения всех стран Европейского Союза не обязательно. Национальные власти могут вводить индивидуальные запреты на въезд из соображений безопасности. То есть каждая страна может самостоятельно принять такое решение,

– пояснил политтехнолог.

Тизенгаузен выступает за распространение подобных ограничений не только на непосредственных участников боевых действий, но и на представителей российских силовых структур. Среди них он назвал сотрудников ФСБ, Росгвардии, прокуратуры, налоговых органов и судей, причастность которых к деятельности российского режима может представлять риск для европейских стран.

Под санкции ЕС попали почти 1600 человек и компаний

Европейский Союз также усиливает санкционное давление на российский оборонный сектор. По данным, приведенным Тизенгаузеном, в 22-й пакет санкций включены почти 1600 физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Ограничения затронули предприятия различных отраслей, обеспечивающие производство вооружения и военной техники. Речь идет не только о больших производителях, но и о поставщиках отдельных материалов и комплектующих, необходимых для работы российской армии.

Верфи, авиастроители, производители электроники, ремонтные заводы бронетехники, аэрокосмические предприятия, поставщики материалов для станков, дронов, баллистических ракет. Даже швейные фабрики, обслуживающие российскую армию, тоже попали под санкции,

– перечислил Тизенгаузен.

В санкционные списки, по озвученной информации, также вошли компании из третьих стран, связанные с российским оборонным производством. Совокупная годовая выручка упомянутых предприятий составляет примерно 20 миллиардов, хотя валюта этой суммы не уточняется. На соответствующих производствах работают около 265 тысяч человек.

Среди изменений в санкционных списках ожидается и возвращение части российских олигархов, которые ранее избегали ограничений. Окончательный перечень должен показать, кого именно затронут новые меры и насколько широко они затронут предприятия, связанные с российским ВПК.

Политические последствия дизельного соглашения Трампа с Путиным также остаются открытыми. Тизенгаузен предположил, что это решение может негативно сказаться на позициях американского президента и Республиканской партии, тогда как масштабы проблем российской цифровой инфраструктуры после ударов по "Яндексу" еще предстоит оценить.

Борис Тизенгаузен об ударах по российским НПЗ: смотрите видео