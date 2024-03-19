Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что это составляет серьезную проблему для России. Они не смогут нигде "спрятать" свои нефтеперерабатывающие заводы. Ведь те являются огромными по размеру.

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Россия готовится к топливному кризису

Как отметил Тизенгаузен, Россия уже запретила экспорт дизеля до 31 августа. Это все происходит на фоне рекордно высоких цен на бензин на биржах.

Действия России демонстрируют, что они готовятся к кризису с топливом. Это крайне серьезная проблема для России. Теперь они думают, как защитить свои НПЗ. По крайней мере как защитить самые уязвимые дорогие агрегаты. Это очень сложно. Кто знает, что такое большой НПЗ. Это как городок. Он очень большой,

– сказал Тизенгаузен.

На одном из видео ударов по очередному нефтеперерабатывающему заводу в России был слышен звук автоматной очереди. Вероятно, пока оккупанты пытались сбивать беспилотники только с помощью стрелкового оружия.

Важно, что под угрозой поражения находятся не только нефтеперерабатывающие заводы. На европейской части России расположено огромное количество других важных элементов военно-промышленного комплекса. Не стоит забывать и о газовом оборудовании.

Там куча всего. Это же сырьевая страна-бензоколонка. Нефть, газ. Там все нашпиговано различными узлами оборудования, которые сосредоточены на европейской части России. Ближе к нам. Это неплохо. Еще и дальность беспилотников поразила. Летят по 900 – 950 километров и успешно попадают,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Взрывы в России: коротко