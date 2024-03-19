Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що це становить серйозну проблему для Росії. Вони не зможуть ніде "заховати" свої нафтопереробні заводи. Адже ті є величезними за розміром.

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Росія готується до паливної кризи

Як наголосив Тизенгаузен, Росія вже заборонила експорт дизелю до 31 серпня. Це все відбувається на тлі рекордно високих цін на бензин на біржах.

Дії Росії демонструють, що вони готуються до кризи з паливом. Це вкрай серйозна проблема для Росії. Тепер вони думають, як захистити свої НПЗ. Принаймні як захистити найвразливіші дорогі агрегати. Це дуже складно. Хто знає, що таке великий НПЗ. Це як містечко. Він дуже великий,

– сказав Тизенгаузен.

На одному з відео ударів по черговому нафтопереробному заводі в Росії було чутно звук автоматної черги. Ймовірно, наразі окупанти намагалися збивати безпілотники лише за допомогою стрілецької зброї.

Важливо, що під загрозою ураження перебувають не лише нафтопереробні заводи. На європейській частині Росії розташована величезна кількість інших важливих елементів військово-промислового комплексу. Не варто забувати і про газове обладнання.

Там купа всього. Це ж сировинна країна-бензоколонка. Нафта, газ. Там все нашпиговане різними вузлами обладнання, які зосереджені на європейській частині Росії. Ближче до нас. Це непогано. Ще й дальність безпілотників вразила. Летять по 900 – 950 кілометрів і успішно влучають,

– підкреслив Тизенгаузен.

Вибухи в Росії: коротко