Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк озвучил 24 Каналу мнение, что существует три сценария, по которым Украина получит разрешение на удары западными ракетами по России.

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Сценарии разрешений бить по России

Романюк рассказал, что до завершения президентских выборов в США 5 ноября, Украине не предоставят разрешение на поражение дальнобойными ракетами, а дальше возникают несколько вариантов.

Первый сценарий – несмотря на то, кто победит, Харрис или Трамп, Байден до 20 января имеет право принимать любые решения, как президент США и Верховный Главнокомандующий. Учитывая то, что войска КНДР уже почти на территории Украины, разрешение может быть получено уже 6 ноября.

Второй сценарий – победа Камалы Харрис. Украина может использовать эти ракеты столько, сколько будет военная целесообразность.

Третий сценарий – не предоставление Украине разрешения на поражение территории России западными ракетами вызвано тем, что США и их союзники, например Франция и Великобритания, давят на Россию, чтобы прекратить ракетные обстрелы Украины. В обмен на это не будет разрешений Украине бить по России западным дальнобойным оружием.

Это может быть предметом торга. Я не исключаю, что американская, британская и французская дипломатия занимаются этим. Поэтому Шольц, возможно, и хотел переговорить по телефону с Путиным, чтобы повлиять на него, потому что на Шольца очень давили, чтобы он предоставил свои ракеты Taurus,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".