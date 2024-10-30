Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк озвучив 24 Каналу думку, що існує три сценарії, за якими Україна отримає дозвіл на удари західними ракетами по Росії.

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Сценарії дозволів бити по Росії

Романюк розповів, що до завершення президентських виборів у США 5 листопада, Україні не нададуть дозвіл на ураження дальнобійними ракетами, а далі виникають кілька варіантів.

Перший сценарій – незважаючи на те, хто переможе, Гарріс чи Трамп, Байден до 20 січня має право ухвалювати будь-які рішення, як президент США та Верховний Головнокомандувач. Зважаючи на те, що війська КНДР уже майже на території України, дозвіл може бути отриманий уже 6 листопада.

Другий сценарій – перемога Камали Гарріс. Україна може використовувати ці ракети стільки, скільки буде військова доцільність.

Третій сценарій – не надання Україні дозволу на ураження території Росії західними ракетами викликане тим, що США та їхні союзники, як-от Франція та Велика Британія, тиснуть на Росію, аби припинити ракетні обстріли України. В обмін на це не буде дозволів Україні бити по Росії західною дальнобійною зброєю.

Це може бути предметом торгу. Я не виключаю, що американська, британська та французька дипломатія займаються цим. Тому Шольц, можливо, й хотів переговорити телефоном з Путіним, аби вплинути на нього, бо на Шольца дуже тиснули, аби він надав свої ракети Taurus,

– зазначив голова громадської організації "Україна в НАТО".