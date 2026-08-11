Об этом командующий Силами беспилотных систем Украины рассказал в интервью Associated Press.

Когда Украина перестанет наносить удары по складам Wildberries?

Бровди подчеркнул, что кампания будет продолжаться до тех пор, пока быстрое восстановление складов станет невозможным. Он также дал понять, что Украина делает ставку не только на уничтожение объектов, но и на длительное давление на российскую логистику.

По мнению "Мадяра", россияне должны ощутить последствия войны в повседневной жизни, когда исчезает привычный комфорт и доступ к удобствам, к которым они привыкли.

Это оказалось чувствительным индикатором комфорта огромного населения России – людей, которые считают, что действия страны-агрессора их абсолютно не касаются,

– подчеркнул глава Сил беспилотных систем.

Также он назвал Wildberries "квартирмейстером войны" и ключевой "платформой снабжения", отметив, что у компании есть отдельное направление, связанное с товарами для российских военных.

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения таких ударов, "Мадяр" не стал называть конкретных дат. В то же время он отметил, что кампания прекратится только тогда, когда логистические возможности сети будут полностью разрушены.

Напомним, отдельно в ходе беседы с западными СМИ Бровди обратил внимание и на ракетную угрозу. Он предупредил, что российский военно-промышленный комплекс работает над тем, чтобы увеличить количество баллистических ракет, которые оккупанты смогут запустить по Украине одним массированным ударом, до 200 единиц.