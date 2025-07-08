Из-за постоянных ударов ТЦК могут переформатировать, – Сухопутные войска

Россия начала компанию по воздушным ударам по зданиям ТЦК в Украине. В ВСУ предположили, что из-за этого центры комплектования могут ждать изменения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Командования Сухопутных войск Виталия Саранцева в эфире NTA.

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Что ждет ТЦК после вражеских атак

По словам Саранцева, из-за российских ударов ТЦК, возможно, придется в определенной степени менять формат предоставления услуг. Среди возможных вариантов:

меры рассредоточения военнослужащих;

предоставление услуг дистанционно;

расширение цифровизации.

Представитель Сухопутных войск отметил, что сейчас все делается для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье как персонала, так и посетителей ТЦК и СП, кем бы они ни были. Важно, чтобы при получении услуг люди были в безопасности.

"Во время, например, воздушных тревог, ракетных угроз учреждения не работают, учреждения закрываются, а весь персонал и посетители переводятся в безопасные места или в укрытие", – объяснил Саранцев.

К слову, ранее Виталий Саранцев предположил, что ударами по ТЦК враг хочет сорвать мобилизацию, а также посеять страх и уныние среди населения. Он пояснил, что многие здания военкоматов расположены в густозаселенных районах, что может возмутить общество и подтолкнуть его к каким-то действиям против ТЦК.

Между тем российское минобороны официально признало, что наносит удары по ТЦК в Украине в рамках целенаправленной операции.