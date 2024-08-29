Украина должна сама решать, как ей использовать F-16, – президент Чехии

Партнеры до сих пор не дают Украине разрешение на удары западным оружием вглубь территории России. В то же время по мнению президента Чехии Петра Павла, Украина должна сама решать, как ей распоряжаться предоставленным вооружением.

В частности, это касается и переданных Украине F-16. Он также отметил, что Киев атакует территорию России исключительно из-за ее вторжения.

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Как Украина должна использовать западное оружие

Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине в защите от агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия,

– подчеркнул президент Чехии.

Он подчеркнул, что если бы Россия не начала свое вторжение в Украину, украинским защитникам не было бы необходимости атаковать цели на территории страны-агрессора.

"Главная карта в руках у президента Путина. Он может положить конец войне сразу", – отметил Павел.

Напомним, что по словам генерала ВВС Нидерландов, Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по территории России. Он также заявил, что операция ВСУ в Курской области "блестящая на практическом уровне".