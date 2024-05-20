Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что в пропагандистских СМИ после успешных атак украинским вооружением по военным объектам на Белгородщине пишут, что это все вроде бы западное оружие. Он отметил, что наше государство по территории России применяет только собственные разработки и не нарушает правил, которые установили партнеры.

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Необходимо Украине

В России пропаганда уже давно рассказывает, что против них применяют западное оружие. Это та "красная линия", которую установил Кремль, поэтому в условиях такой риторики она перестает действовать.

Я убежден, что никто из наших партнеров не будет публично говорить, что их оружием можно бить вглубь российской территории. Отдельные представители правительств могут делать подобные заявления, но это не будет считаться официальной позицией,

– отметил Игорь Чаленко.

По его мнению, мировые лидеры ставят Россию в "состояние стратегической неопределенности". Он пояснил, что военно-политическое руководство Украины будет самостоятельно определять как применять те виды вооружения, которые предоставляют нам партнеры.

Это будет создавать тыловые проблемы для России, которая использует собственную территорию для подготовки дальнейших наступательных действий. Для того, чтобы уменьшить способность агрессора, Украина имеет полное право атаковать военные цели вглубь российской территории,

– сказал политолог.

Игорь Чаленко считает, что важно отходить от риторики связанной с "красными линиями", которую пытается навязать Россия. Надо применять все необходимые средства для противодействия агрессору.

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