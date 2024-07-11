Он отметил, что украинским военными надо полностью снять ограничения на поражение военных объектов в стране-агрессоре американским оружием.

К теме Украина может и остановит Путина, – Байден в речи на саммите НАТО в Киеве

Джонсон выступил за снятие ограничений на удары по России

В своем комментарии журналистам "Голоса Америки" спикер Палаты представителей США отметил важность гибкого использования Украиной предоставленного ей оружия для защиты от агрессии.

"Я объяснил, что воля Конгресса заключается в том, чтобы позволить им гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже прислали. Чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным", – заявил Джонсон.

Он также отметил, что целиком и полностью выступает за снятие подобных ограничений для украинской армии, а также считает, что подобного мнения придерживаются и в Конгрессе Соединенных Штатов.

Я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса,

– сказал спикер Палаты представителей.

К слову, Владимир Зеленский во время выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана призвал Соединенные Штаты позволить Украине поражать российскую авиацию на ее территории. По словам президента Украины, подобное решение поможет защитить украинские города от управляемых авиационных бомб, которыми все время атакуют россияне.

Кроме того, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит подтвердил, что Украина и США обсуждают разрешение на удары американским дальнобойным оружием по территории России.