"Снимал ТЭЦ из окна грузовика": в Киевской области задержали агента ФСБ

29 октября СБУ задержала в Киевской области водителя логистической компании, который корректировал вражеские удары по энергетике. Мужчина под видом рейсов объезжал столичные ТЭЦ и фиксировал повреждения для ФСБ.

Как сообщила СБУ, основными целями врага были теплоэлектроцентрали столичного региона, которые как раз восстанавливались после предыдущих обстрелов. Помимо объектов критической инфраструктуры, злоумышленник отслеживал для российских кураторов координаты ремонтных баз Сил обороны.

Как дальнобойщик шпионил в пользу врага

Следствие установило, что водитель логистической компании попал в поле зрения российских спецслужб из-за регулярных антиукраинских комментариев в телеграм-каналах.

После дистанционной вербовки он поддерживал связь с куратором через специализированный чат-бот, который ФСБ создала для сбора разведданных.

Фигурант маскировал разведывательные вылазки под обычные рабочие поездки. Передвигаясь на грузовике, он объезжал периметры энергетических объектов и снимал на телефон состояние энергоблоков местных станций.

Дома предатель структурировал отснятые материалы, привязывал их к точным координатам на Google-картах и добавлял подробные пояснения о ходе ремонта.

Контрразведчики зафиксировали шпионские поездки мужчины и задержали его с поличным, когда тот готовил очередной подробный отчет для оккупантов.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли два мобильных телефона, один из которых он пытался в спешке уничтожить.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время суд поместил злоумышленника под стражу без возможности внесения денежного залога.

Ранее в Киеве контрразведка задержала агента России, который готовил теракт и маскировал видеоловушку в коробке из-под сока.