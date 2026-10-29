"Знімав ТЕЦ з вікна вантажівки": на Київщині затримали агента ФСБ

Як повідомила СБУ, основними цілями ворога були теплоелектроцентралі столичного регіону, які саме відновлювали після попередніх обстрілів. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, зловмисник відстежував для російських кураторів координати ремонтних баз Сил оборони.

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Як далекобійник шпигував на користь ворога

Слідство встановило, що водій логістичної компанії потрапив у поле зору російських спецслужб через регулярні антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування комунікацію з куратором він вів через спеціалізований чат-бот, який ФСБ створила для отримання розвідданих.

Фігурант маскував розвідувальні вилазки під звичайні робочі поїздки. Пересуваючись на вантажівці, він об'їжджав периметри енергетичних об'єктів і знімав на телефон стан енергоблоків місцевих станцій.

Вдома зрадник структурував відзняті матеріали, прив'язував їх до точних координат на Google-картах і додавав детальні пояснення щодо перебігу ремонту.

Контррозвідники задокументували шпигунські рейси чоловіка та затримали його на гарячому, коли той готував черговий розгорнутий звіт для окупантів.

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Під час обшуків у підозрюваного вилучили два мобільні телефони, один із яких він намагався поспіхом знищити.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі суд відправив зловмисника під варту без можливості внесення грошової застави.

Раніше в Києві контррозвідка затримала агента Росії, який готував теракт та маскував відеопастку в коробці з-під соку.