Плыли в российский Туапсе: Турция вызвала посла Украины из-за ударов по своим судам

Посла Украины в Анкаре Неримана Джелала вызвали в МИД Турции. Причиной стали атаки дронов на два турецких судна у российского побережья.

Как сообщает издание Anadolu, турецкая сторона передала Киеву свою реакцию на эти атаки и подчеркнула необходимость обеспечения безопасности людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.

Что известно об атаках на турецкие суда у берегов России?

По данным источников в МИД, 26 августа было поражено турецкое судно Lider Bordo Mavi. Сухогруз, перевозивший овощи из Самсуна в российский порт Туапсе, подвергся ударам трех дронов. Ранения получили 5 членов экипажа.

На следующий день, 27 августа, при попытке направить другое судно – Lider Kocatepe – для его буксировки, оно также стало целью атаки.

На фоне этих инцидентов Анкара призвала к взаимному мораторию на удары по гражданскому судоходству.

Россия отказалась от предложения Турции ввести перемирие в Черном море. В Москве заявили, что не видят смысла возвращаться к договоренностям "Черноморской инициативы" 2022–2023 годов.

Напомним, что Украина ранее заявляла, что Черное море остается зоной боевых действий, и советовала судовладельцам, продолжающим торговлю с Россией, учитывать соответствующие риски.

К слову, Турция вдвое сократила импорт российской нефти из-за ударов украинских дронов в Черном море.

В июле Анкара получила около 900 тысяч тонн российской нефти против 1,2 миллиона тонн в июне. Поставки из российских черноморских портов в августе могут сократиться еще больше – до около 200 тысяч тонн.

Из-за проблем с поставками Анкара ищет альтернативных поставщиков, в частности в Бразилии и Гайане.