Як повідомляє видання Anadolu, турецька сторона передала Києву свою реакцію на ці атаки та наголосила на необхідності гарантувати безпеку людей, майна, судноплавства і довкілля в Чорному морі.
Що відомо про атаки на судна Туреччині біля Росії?
За даними джерел у МЗС, 26 серпня було уражено турецьке судно Lider Bordo Mavi. Суховантаж, який перевозив овочі із Самсуна до російського порту Туапсе, зазнав ударів трьох дронів. Поранення отримали 5 членів екіпажу.
Наступного дня, 27 серпня, під час спроби направити інше судно – Lider Kocatepe – для його буксирування, воно також стало ціллю атаки.
На тлі цих інцидентів Анкара закликала до взаємного мораторію на удари по цивільному судноплавству.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Росія відмовилася від пропозиції Туреччини запровадити перемир'я в Чорному морі. У Москві заявили, що не бачать сенсу повертатися до домовленостей "Чорноморської ініціативи" 2022 – 2023 років.
Нагадаємо, що Україна раніше заявляла, що Чорне море залишається зоною бойових дій, і радила судновласникам, які продовжують торгівлю з Росією, враховувати відповідні ризики.
До слова, Туреччина вдвічі скоротила імпорт російської нафти через удари українських дронів у Чорному морі.
У липні Анкара отримала близько 900 тисяч тонн російської нафти проти 1,2 мільйона тонн у червні. Постачання з російських чорноморських портів в серпні можуть впасти ще більше – до близько 200 тисяч тонн.
Через проблеми з поставками Анкара шукає альтернативних постачальників, зокрема в Бразилії та Гаяні.