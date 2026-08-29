Як повідомляє видання Anadolu, турецька сторона передала Києву свою реакцію на ці атаки та наголосила на необхідності гарантувати безпеку людей, майна, судноплавства і довкілля в Чорному морі.

Що відомо про атаки на судна Туреччині біля Росії?

За даними джерел у МЗС, 26 серпня було уражено турецьке судно Lider Bordo Mavi. Суховантаж, який перевозив овочі із Самсуна до російського порту Туапсе, зазнав ударів трьох дронів. Поранення отримали 5 членів екіпажу.

Наступного дня, 27 серпня, під час спроби направити інше судно – Lider Kocatepe – для його буксирування, воно також стало ціллю атаки.

На тлі цих інцидентів Анкара закликала до взаємного мораторію на удари по цивільному судноплавству.

Росія відмовилася від пропозиції Туреччини запровадити перемир'я в Чорному морі. У Москві заявили, що не бачать сенсу повертатися до домовленостей "Чорноморської ініціативи" 2022 – 2023 років.

Нагадаємо, що Україна раніше заявляла, що Чорне море залишається зоною бойових дій, і радила судновласникам, які продовжують торгівлю з Росією, враховувати відповідні ризики.

До слова, Туреччина вдвічі скоротила імпорт російської нафти через удари українських дронів у Чорному морі.

У липні Анкара отримала близько 900 тисяч тонн російської нафти проти 1,2 мільйона тонн у червні. Постачання з російських чорноморських портів в серпні можуть впасти ще більше – до близько 200 тисяч тонн.

Через проблеми з поставками Анкара шукає альтернативних постачальників, зокрема в Бразилії та Гаяні.