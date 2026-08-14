Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на представницю МЗС Росії Марію Захарову та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Що заявили у Росії?

У Захарової поцікавилися, чи отримувала російська сторона пропозицію від Туреччини ввести мораторій на воєнні дії в Чорному морі та чи готова розглянути такий варіант.

"Якщо йдеться про односторонню схему зразка 2022 – 2023 років, більш відому як "Чорноморська ініціатива", відповідно до якої Москва призупинила бойові дії в Чорному морі, а точніше – кроки у відповідь для захисту російської портової інфраструктури та енергетичних об'єктів, то повертатися до цього варіанту недоцільно", – відповіла та.

Умовою реалізації домовленості були аналогічні зустрічні заходи іншої сторони. Росіянка заявила, що вони нібито "якраз і не відбулися".

Захарова додала, що нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив ЗМІ про передачу російській та українській сторонам турецьких пропозицій щодо введення мораторію на воєнні дії у Чорному морі. Але, за її словами, формалізованого турецького звернення Росія через офіційні канали так і не отримала.

Тим часом Лавров звинуватив Туреччину та США у відсутності реакції на українські атаки у Чорному морі

Але не ми це почали. Коли по турецькому суховантажу, танкеру чи цивільному судну б'є дрон ЗСУ, коли ці ж дрони неодноразово атакують інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму в Каспійському морі, прямо потрапляючи по суднах, що мають відношення до американських компаній Chevron і ExxonMobil, у відповідь на це ні Туреччина, ні Сполучені Штати не заявляють про те, що дії українських терористів неприйнятні,

– заявив російський міністр.

За його словами, непублічно Туреччина та віцепрезидент США Венс начебто надіслали сигнали Україні щодо Каспійського трубопровідного консорціуму і просили не чіпати його.

До слова, у розмові з 24 Каналом військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко висловив думку, що нещодавній удар по портовій інфраструктурі Новоросійська, зокрема об'єктах, які використовувалися для відвантаження сільськогосподарської продукції, став болючим для Росії. Тож Кремль може виношувати плани, як досягти домовленості про роботу "зернового коридору", тобто про припинення вогню на воді.