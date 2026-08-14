Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представительницу МИД России Марию Захарову и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Что заявили в России?

У Захаровой поинтересовались, получала ли российская сторона предложение от Турции ввести мораторий на военные действия в Черном море и готова ли она рассмотреть такой вариант.

"Если речь идет об односторонней схеме образца 2022–2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные меры по защите российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно", – ответила она.

Условием реализации договоренности были аналогичные ответные меры другой стороны. Российская представительница заявила, что они якобы "как раз и не были приняты".

Захарова добавила, что недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил СМИ о передаче российской и украинской сторонам турецких предложений о введении моратория на военные действия в Черном море. Однако, по ее словам, Россия так и не получила формального турецкого обращения по официальным каналам.

Между тем Лавров обвинил Турцию и США в отсутствии реакции на украинские атаки в Черном море

Но не мы это начали. Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или гражданскому судну наносит удар дрон ВСУ, когда эти же дроны неоднократно проводят атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая по судам, имеющим отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты не заявляют о том, что действия украинских террористов неприемлемы,

– заявил российский министр.

По его словам, в непубличном порядке Турция и вице-президент США Венс якобы направили Украине сигналы о том, что Каспийский трубопроводный консорциум не должен быть тронут.

К слову, в беседе с 24 Каналом военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко высказал мнение, что недавний удар по портовой инфраструктуре Новороссийска, в частности по объектам, которые использовались для отгрузки сельскохозяйственной продукции, стал болезненным для России. Поэтому Кремль может вынашивать планы, как достичь договоренности о работе "зернового коридора", то есть о прекращении огня на воде.