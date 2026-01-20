Уничтожено обеспечение: полковник запаса разобрал ключевые удары по оккупированным территориям

В последние недели Украина усилила удары по оккупированным территориям, и все чаще целями становятся объекты, которые обеспечивают логистику врага. На фоне таких атак появляются вопросы, что именно пытаются сорвать ВСУ и почему выбирают конкретные узлы.

Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, в эфире 24 Канала объяснил, почему сейчас особенно важно бить по армейским тылам России. Он также назвал инфраструктуру, с которой начинают, и что должно стать следующим шагом.

Удары по тылам оккупантов и по чему бьют в первую очередь

Сейчас ключевая задача в ударах по оккупированным территориям не столько поражение отдельных целей, сколько срыв работы армейского тыла России на глубине примерно 50 – 70 километров. Именно там враг накапливает силы и средства перед отправкой к линии боестолкновения, поэтому логистику надо останавливать системно и последовательно.

Армейский тыл врага надо однозначно уничтожать, остановить трафик,

– сказал Свитан.

Он отметил, что начинать, по такой логике, стоит с энергообеспечения, потому что значительная часть перевозок к фронту идет по железной дороге на электровозной тяге. Именно поэтому удары по энергогенерации, тяговых подстанциях и узлах питания он назвал правильной стартовой точкой, которая бьет по способности врага подвозить технику, боеприпасы и личный состав.

Следующий этап надо будет уничтожать еще и нефтебазы. Россияне пересаживаются с электротяги на тепловозную,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он пояснил, что тогда критическим становится наличие больших запасов дизеля, а значит, уничтожение емкостей для горючего прямо бьет по возможности России держать темп подвоза. Такие удары по тылам надо не останавливать и выделять на это достаточно сил и средств, потому что остановка тылового трафика затрудняет подход даже стратегических резервов России к линии фронта. По его мнению, тогда эти резервы легче перехватывать уже ближе к боевым порядкам, в частности с помощью беспилотных систем.

Удар по подводной лодке "Варшавянка"

Удары по базам и кораблям России имеют отдельную ценность, потому что прямо влияют на возможности врага наносить ракетные атаки. По его словам, подводные лодки проекта "Варшавянка" являются носителями "Калибров", поэтому их вывод с боевого дежурства уменьшает способность России бить по Украине с моря.

"Варшавянка" – это дизель-электрические подводные лодки с торпедными аппаратами, которые могут отстреливать "Калибры",

– подчеркнул Свитан.

Он напомнил, что одну из таких субмарин ранее поразили в Севастополе, когда она была на ремонте в сухом доке. Теперь, по его словам, удар нанесли уже в Новороссийской бухте, и он был достаточно сильным, чтобы снять лодку с боевого дежурства, даже если Россия это публично отрицает.

Ремонт такой лодки без сухого дока является проблемным, а сухие доки в Черном море, по его словам, преимущественно есть в Севастополе. Он предположил, что из-за этого субмарина может оставаться в Новороссийской бухте надолго, если оккупанты не смогут организовать полноценный ремонт.

