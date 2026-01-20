Роман Свитан, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт, в эфире 24 Канала объяснил, почему сейчас особенно важно бить по армейским тылам России. Он также назвал инфраструктуру, с которой начинают, и что должно стать следующим шагом.
Удары по тылам оккупантов и по чему бьют в первую очередь
Сейчас ключевая задача в ударах по оккупированным территориям не столько поражение отдельных целей, сколько срыв работы армейского тыла России на глубине примерно 50 – 70 километров. Именно там враг накапливает силы и средства перед отправкой к линии боестолкновения, поэтому логистику надо останавливать системно и последовательно.
Армейский тыл врага надо однозначно уничтожать, остановить трафик,
– сказал Свитан.
Он отметил, что начинать, по такой логике, стоит с энергообеспечения, потому что значительная часть перевозок к фронту идет по железной дороге на электровозной тяге. Именно поэтому удары по энергогенерации, тяговых подстанциях и узлах питания он назвал правильной стартовой точкой, которая бьет по способности врага подвозить технику, боеприпасы и личный состав.
Следующий этап надо будет уничтожать еще и нефтебазы. Россияне пересаживаются с электротяги на тепловозную,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Он пояснил, что тогда критическим становится наличие больших запасов дизеля, а значит, уничтожение емкостей для горючего прямо бьет по возможности России держать темп подвоза. Такие удары по тылам надо не останавливать и выделять на это достаточно сил и средств, потому что остановка тылового трафика затрудняет подход даже стратегических резервов России к линии фронта. По его мнению, тогда эти резервы легче перехватывать уже ближе к боевым порядкам, в частности с помощью беспилотных систем.
Удар по подводной лодке "Варшавянка"
Удары по базам и кораблям России имеют отдельную ценность, потому что прямо влияют на возможности врага наносить ракетные атаки. По его словам, подводные лодки проекта "Варшавянка" являются носителями "Калибров", поэтому их вывод с боевого дежурства уменьшает способность России бить по Украине с моря.
"Варшавянка" – это дизель-электрические подводные лодки с торпедными аппаратами, которые могут отстреливать "Калибры",
– подчеркнул Свитан.
Он напомнил, что одну из таких субмарин ранее поразили в Севастополе, когда она была на ремонте в сухом доке. Теперь, по его словам, удар нанесли уже в Новороссийской бухте, и он был достаточно сильным, чтобы снять лодку с боевого дежурства, даже если Россия это публично отрицает.
Ремонт такой лодки без сухого дока является проблемным, а сухие доки в Черном море, по его словам, преимущественно есть в Севастополе. Он предположил, что из-за этого субмарина может оставаться в Новороссийской бухте надолго, если оккупанты не смогут организовать полноценный ремонт.
Что известно о последних ударах по России?
- На фоне ударов по российским НПЗ в России обострилась ситуация на топливном рынке. Власти несколько раз продлевали запрет на экспорт бензина из-за дефицита в регионах и резкого роста биржевых цен. По данным Интерфакс, запрет пока действует до 1 марта 2026 года, однако обсуждается его частичная досрочная отмена для производителей. Ограничения объясняют нехваткой топлива после атак на объекты нефтепереработки.
- В ночь на 19 января Силы обороны Украины нанесли удары по военным и топливно-энергетическим объектам противника на временно оккупированных территориях и в тылу России. Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение склада БпЛА 144-й мотострелковой дивизии возле Новокраснянки на Луганщине, а также последствия ударов по топливной инфраструктуре в Краснодарском крае и Белгородской области, в частности уничтожение и повреждение резервуаров на нефтебазе.
- Той же ночью дроны атаковали Саратовскую область. В Саратове и Пензе временно ограничивали работу аэропортов из-за угрозы беспилотников. Местные власти и минобороны России заявили о массированной атаке БпЛА, в частности над Саратовской областью, а также о сбивании части дронов. Официально подтвержденных данных о повреждении объектов критической инфраструктуры российская сторона не обнародовала.