"Перекрываем россиянам воздух": интервью командира "Лавы" о самых жирных целях на фронте и успехах дронщиков

Старший лейтенант и командир роты ударных крыльев полка Скамья корпуса Хартия Артем Дромбинский дал эксклюзивное интервью для 24 канала. Военный рассказал о работе беспилотников, перерезании логистики окупантов и влиянии погоды на фронт.

Война все больше превращается в противостояние технологий, где решающую роль играют не только артиллерия и пехота, но и беспилотники, которые меняют ход боев и подрывают логистику противника.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал старший лейтенант и командир роты ударных крыльев полка "Лава" корпуса "Хартия" Артем Дромбинский. Он объяснил, почему наиболее болезненными для россиян становятся удары по снабжению, как украинские беспилотники перерезают логистику врага и что означает для оккупантов полная остановка их движения на передовой.

Роль ударных дронов в наступлении и освобождении территорий

Как известно, "Хартия" проводит контрнаступление. Ваши ребята как раз вернули контроль над территорией вблизи Западного на Купянском направлении. Какую роль в этой операции играют ударные беспилотники?

Начнем с того, что подразделение постоянно работает по процессу TLP. Непосредственно во время каждого планирования ведется тщательная подготовка к проведению боевых действий. А в зимний период каждая из сторон стремится выбрать для себя максимально удобное положение для создания будущего плацдарма.

Все понимают, что дальний удар и беспилотник обладают непосредственной эффективностью, поскольку выпущенный снаряд из пушки не может быть таким гибким, как беспилотник, который после запуска может перенацелиться на другую, более актуальную, цель.

Какие у вас сейчас приоритетные цели? Потому что в последнее время мы часто слышим, что "Рубикон" условно расформировывается нашими Вооруженными Силами. Так действительно ли такие цели являются первоочередными?

Давайте относиться с уважением к противнику. Никогда не стоит его недооценивать. "Рубикон" – это крупная структура, которая готовилась и работает на поле боя уже не первый год. Поэтому все, что связано с "Рубиконом", должно проходить большой анализ и подготовку к работе.

Фактически враг также учится на своих ошибках, враг анализирует и делает определенные выводы. Поэтому ко всему, что связано не только с "Рубиконом", но и с каждым противником, мы подходим очень тщательно при планировании.

Артем Дромбинский об ударах в тыл врага, охоте на логистику и адаптации россиян: смотрите полное интервью

Приоритетные цели и перерезание логистики оккупантов

Мы довольно часто видим видео, особенно этим летом видели, как перерезается логистика оккупантов. Как ваши удары непосредственно по логистике врага влияют на них? Какие примеры можете привести?

Однажды в интервью в Сан-Диего генерал морской пехоты США Роберт Барроу сказал, что любители говорят о тактике, а профессионалы изучают логистику.

С тактической точки зрения каждая логистическая операция противника тщательно анализируется нами. И главный для нас, можно сказать, приоритет – это когда мы слышим всем известную фразу Герасимова и Шойгу: "Где снаряды?"

Если говорить о результатах за лето, возможно, есть что-то, о чем вы могли бы рассказать? По крайней мере какие-то крупные цели, попадания, которые вы могли бы назвать?

На самом деле у подразделения в числе целей есть и РСЗО, и топливно-заправочные станции, и склады хранения. Но на самом деле самая лакомая цель – это когда мы слышим в перехваченных сообщениях противника слова "стоп колеса", когда противник уже понимает, что мы в небе, и он останавливает всю логистику, и они не могут дальше осуществлять свои логистические процессы.

Насколько глубоко вам удается проникать в оперативный тыл в Харьковской области, а возможно, и не только на Харьковском направлении?

Честно говоря, корпус определил для полка "Лава" оперативную зону действия, которая составляет от 50 до 300 километров. И с поставленными задачами полк "Лава" на данный момент справляется. Сейчас точную дальность я не буду определять, но мы работаем в пределах оперативных действий.

Какими дронами работает "Лава" и как на работу влияет погода?

Если говорить о дронах, с которыми вы работаете, можете ли вы назвать, с какими именно вы работаете? Это в основном украинские дроны или пока что в основном иностранные?

На самом деле наш полк всегда открыт для всех производителей дронов. Мы работаем как с дронами западного производства, так и с отечественными. Кроме того, мы сотрудничаем с производителями, которые еще не вышли на рынок.

Мы помогаем им, а они помогают нам в изучении, потому что никто не знает, где именно мы увидим ту щель, в которую сможем проникнуть. Все постоянно меняется: противник меняет свои методы работы и ведения радиоэлектронной борьбы. Мы тоже ищем новые возможности.

Сколько может длиться этот период, когда и наши Вооруженные силы, и противник пытаются занять для себя наилучшие позиции? То есть, условно, до того, как листья опадут с деревьев, еще можно работать так и завоевывать позиции? Или этот период может продлиться дольше, до морозов?

Все зависит от погоды. Даже в некоторых местах, когда у нас морозы, дорога и логистические маршруты могут быть более благоприятными, чем в дождливую погоду.

То есть все зависит от проходности противника. Не будем забывать, что механизированные войска также подстраиваются под осадки, под грунт и под скорость маневра.

Как россияне адаптируются к ударным крыльям

Как вообще противник адаптируется к нашим ударным крыльям, в частности к вашим? Как они меняют маскировку и логистику из-за ваших непосредственных ударов?

На курсах подготовки капитанов есть такой учебный курс, на котором мы всегда изучали, где самая жирная цель. И пришли к такому логистическому пониманию, что самая жирная цель там, где возле территории все бордюры окрашены, трава с асфальта вырвана. И, значит, мы понимаем, что там какой-то советский генерал, который первым делом по прибытии на позицию заставляет солдат убирать.

Но тем самым мы одновременно наблюдаем сокращение передвижений на этом участке, что также вызывает очень много вопросов. То есть нет передвижений, чистая территория – это явно не в стиле россиян.

Военные рассказывают, что стало больше так называемых ждунов – дронов, которые непосредственно ждут, пока наши военные не начнут двигаться. Действительно ли сейчас у нас еще есть такая проблема?

Я бы не сказал, что это проблема. Я бы сказал, что это способ ведения боевых действий, и не нужно, опять же, недооценивать противника. Противник будет делать все возможное со своей стороны, чтобы поразить нас даже такими же манипуляциями, которые часто наносят ущерб гражданскому населению.

И фактически мы работаем над этим как с помощью средств ПВО, так и с помощью пеших средств по поражению таких целей.

Также очень часто говорили, что для наших военных проблема КАБов до сих пор остается актуальной: пока у нас нет такого сильного противодействия, пока у нас появляются только первые наши разработки. Действительно ли сейчас эта проблема еще остается актуальной на линии соприкосновения?

У противника на самом деле очень много этих средств, которыми он может манипулировать. Ждем от наших партнеров самолеты, которые будут способны наносить удары на дальние расстояния. Но давайте не будем забывать, что мы также начали работать в этом направлении, и уже наблюдается эффективность применения наших КАБов.

А что касается тактики противника, они пытаются выслеживать экипажи, взлетные площадки ударных крыльев?

Конечно-конечно, это приоритетная цель. Потому что, понимая, как мы перекрываем им воздушное пространство в логистике, их командование отдает прямой приказ – искать нас и совершенствовать свои возможности.

Как работает подразделение "Лава"?

Если немного подробнее заглянуть в вашу работу, как у вас, в частности, происходит координация между пилотами, аналитиками, техниками, разведкой? Какие у вас лично принципы в работе?

На самом деле в армии нет работы в одиночку.

У нас в "Хартии" есть такая поговорка: один – это ноль.

На самом деле мы работаем как, например, команда по американскому футболу, где каждый работает на общий результат.

Если говорить о ваших операторах беспилотников, как быстро они приступают к реальным боевым заданиям? Как долго их к этому готовят? Или после курса БЗВП они тоже проходят отдельное обучение?

У нас во втором армейском корпусе на самом деле очень высокая школа подготовки, базовая общая военная подготовка. И у нас очень сильный сержантский корпус, который проводит эту подготовку.

Сержанты работают с новобранцами, с рекрутами. И учебный процесс детально подстраивается под каждого, учитываются возможности личного состава. То есть всегда проводится анализ каждого бойца относительно его применения и эффективного вовлечения в боевые действия.

Ребят и девушек какого возраста вы считаете наиболее эффективными? Кто у вас оказывается лучшим?

На самом деле все зависит от мотивации: насколько человек мотивирован и насколько он хочет служить в армии. В нашем подразделении есть люди как после 18 лет, так и после 50. Я скажу, что эффективны и те, и те. Просто нужно понимание каждого и нужно знать, на что человек способен и как его эффективно задействовать.

Интересно, кстати, может ли какое-то хобби человека в гражданской жизни помочь ему именно в работе? Если, условно, человек играл в PlayStation или любил компьютерные игры, то это может помочь или не имеет такого значения?

Очень помогает, когда люди интересуются туризмом. Это люди в нашей работе, которые понимают, что такое топография, что такое природа, что такое небо. И, честно говоря, насчет PlayStation: я привез PlayStation для своего подразделения, но у людей нет времени играть.

У нас она есть, но все заинтересованы в боевой работе и в выполнении боевой задачи.

У нас своя игра.

Есть ли у вас в последнее время, возможно, интересные профессии, представители которых присоединились к армии? Возможно, девушки присоединяются более активно?

На самом деле девушки ничем не отличаются от парней, это тоже очень мотивированные бойцы, и они приносят большие результаты на поле боя. Я не отношусь к девушкам свысока или как-то иначе. Они выполняют задачи наравне со всеми остальными военнослужащими.

Иногда даже из-за моего морального воспитания мне приходится их немного сдерживать, потому что они рвутся выполнять такую же работу, как и мужчины, но мое воспитание не позволяет мне разрешать девушке поднимать какой-то большой груз.

Позывной "Крестик" и психологическая устойчивость бойцов

Почему именно "Крестик"? Почему такой позывной? Можете рассказать?

Я мобилизовался солдатом. Два с половиной года я был солдатом, сержантом. И так как я являюсь сотрудником органов прокуратуры, прокурором, как у нас в народе говорят, у меня долгое время был позывной "Прокурор".

После того как я переаттестовался и получил начальное звание младшего лейтенанта, "Прокурор" уже звучало так, будто я пришел сюда с офицерским званием и не выполнял вместе со своим подразделением пехотные задачи в течение полутора лет. Поэтому было принято решение, можно сказать, начать свою работу с чистого листа и сменить себе позывной.

Как в сложные моменты поддерживать боевой дух бойцов, в моменты таких интенсивных боев? Есть ли у вас, возможно, какие-то ключевые фразы, которые вы произносите? Вы как-то мотивируете своих бойцов?

У меня лично есть три правила, которые я говорю каждому бойцу и повторяю себе уже в течение пяти лет.

Первое – это здоровое питание, второе – занятия спортом и третье – саморазвитие. Это три вещи, которые в нашей нелегкой работе могут поддержать военнослужащего.