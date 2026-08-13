Они работали отдельно, но получали задания от одного куратора из России, сообщили в СБУ.

Как действовала сеть ФСБ в трех областях?

Агенты собирали координаты складов с оружием и боеприпасами, позиций ПВО, мест расположения военных и техники ВСУ. Информацию передавали через анонимный чат, после чего удаляли переписку.

Среди задержанных – бывший работник машиностроительного завода из Краматорска, который разведывал военные аэродромы и фортификационные сооружения.

Еще двое – работник коммунального предприятия из Каменского и дезертир из Павлограда – собирали данные о военных объектах в Днепропетровской области.

В Кировоградской области задержали безработного из Знаменки. По заданию ФСБ он обходил город и искал места, которые могли использовать украинские военные.

Всех четверых задержали до того, как они успели нанести ущерб. В ходе обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанным объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала 4 информатора России / Фото Служба безопасности Украины

Напомним, что СБУ задержала жителя Кропивницкого, который по заказу оккупантов готовил отключение электроэнергии в городе. По заданию куратора мужчина искал нефтебазы, топливные склады и электростанции, фотографировал их и передавал координаты россиянам.