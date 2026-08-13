Вони працювали окремо, але отримували завдання від одного куратора з Росії, повідомили у СБУ.

Як діяла мережа ФСБ у 3 областях?

Агенти збирали координати складів зі зброєю та боєприпасами, позицій ППО, місць розташування військових і техніки ЗСУ. Інформацію передавали через анонімний чат, після чого видаляли листування.

Серед затриманих – колишній працівник машинобудівного заводу з Краматорська, який розвідував військові аеродроми та фортифікації.

Ще двоє – працівник комунального підприємства з Кам'янського та дезертир із Павлограда – збирали дані про військові об'єкти на Дніпропетровщині.

На Кіровоградщині затримали безробітного зі Знам'янки. За завданням ФСБ він обходив місто та шукав місця, які могли використовувати українські військові.

Усіх чотирьох затримали до того, як вони змогли завдати шкоди. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманим оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала 4 інформаторів Росії / Фото Служба безпеки України

Нагадаємо, що СБУ затримала жителя Кропивницького, який готував на замовлення окупантів блекаут у місті. За завданням куратора чоловік шукав нафтобази, паливні склади та електростанції, фотографував їх і передавав координати росіянам.