Об этом в интервью 24 Каналу рассказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Он проанализировал планы агрессора на осенне-зимний период и объяснил, почему расчеты Кремля ошибочны.

Что рассчитывает Кремль зимой?

По словам эксперта, накануне каждой зимы у Путина возникает ощущение, что именно сейчас устойчивость Украины – энергетическая, военная, экономическая и финансовая – окончательно сломается.

Российские оккупанты планируют усилить атаки, в частности с помощью баллистических ракет и реактивных беспилотников, нанося удары не только по энергетике, но и по складским помещениям и логистическим цепочкам.

Его логика заключается в том, что это так или иначе приведет к изменению политики украинских властей. Он рассчитывает, что сложные условия, в которых окажутся украинцы из-за проблем с электричеством, теплом, водой и продуктами, создадут предел терпения, когда общество будет давить на власть с требованиями капитуляции,

– отметил Рахманин.

Может ли давление на инфраструктуру сломить сопротивление Украины?

Впрочем, политик подчеркнул, что в мировой истории почти нет примеров, когда подобное давление на гражданскую инфраструктуру приводило к слому системы сопротивления государства. Даже несмотря на то, что масштаб ударов по Украине этой зимой может быть больше, чем в прошлом году, враг не получает должного эффекта непосредственно на поле боя.

Также Рахманин опроверг сценарий, при котором боевые действия полностью трансформируются в так называемую "войну мостов" по примеру ирано-иракского конфликта.

Я не думаю, что нас ждет вариант Ирано-Иракской войны, когда боевые действия на поле боя прекратятся, а будут только дальнобойные удары по тылам той и другой стороны. Все равно на поле боя будет происходить много событий. Дальнобойные удары – это дополнительная опция к тому, что происходит на земле, а не наоборот,

– подчеркнул народный депутат.